Yedi koronavirüsten biri! Yarasa kaynaklı NeoCov alarmı... DSÖ'den flaş açıklama

Yedi koronavirüsten biri! Yarasa kaynaklı NeoCov alarmı... DSÖ'den flaş açıklama

Çinli bilim adamları, Güney Afrika’da yarasalar arasında yayılan “NeoCov” adında yeni bir koronavirüs tespit ettiklerini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü ise virüsün tehlikelerine yönelik açıklama yaptı.

Delta'dan daha hızlı yayılmasıyla gündeme gelen Omicron varyantının önü kesilmeden yeni bir varyant daha ortaya çıktı.

Güney Afrika'da tespit edilen NeoCov, yüksek bulaş ve ölüm riski taşımasıyla dünya çapında telaşa yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı açıklamada konu ile ilgili araştırmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Paniğe yaratan virüs hakkında “NeoCov virüsü nedir, nerede görüldü, belirtileri nelerdir?" sorularına cevap aranıyor.

Peki, NeoCov nedir? İşte hakkında bilinenler...

NEOCOV NEDİR?

Uzmanlar NeoCov'un KOvid-19'dan ziyade MERS-CoV'a benzediğinin altını çiziyor. MERS-CoV, insanları enfekte edebilen bilinen yedi koronavirüsten biri.

MERS-CoV, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore'de büyük salgınlara neden olmuştu. DSÖ'ye göre, MERS-CoV kapan hastaların yaklaşık yüzde 35'i hayatını kaybetti.

Güney Afrika’daki yarasalar arasında yayılmakta olduğu bildirilen NeoCov virüsü, bulaş ve ölüm riski oldukça yüksek bir tür olarak tanımlanıyor.

DSÖ'DEN "NEOCOV" AÇIKLAMASI

Üzerine yapılan çalışmaların devam ettiği NeoCov virüsünün yeni bir virüs olmadığı da altı çizilen bilgiler arasında yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden beklenen açıklama geldi. DSÖ açıklamasında 'Tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmayacağı sonucuna ulaşmak için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor' denildi.