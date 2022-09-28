Yemeğin sonunda asla yenmemesi gereken 5 yiyecek

Bazı yiyecekler yemeğin sonunda yendiğinde kan şekeri dalgalanmaları ve yüksek kalori alımı gibi birçok farklı soruna neden olabiliyor. İşte dikkat edilmesi gereken 5 yiyecek.

Her gün sağlıklı ve dengeli beslenmek, özellikle de mutfağınızda sağlıksız yiyecekler varsa oldukça zor olabilir. Sağlıksız olarak görülen yiyecekleri arada bir tüketmek ve mutfağa sokmam daha iyidir.

Yemek yedikten sonra bile bazı yiyeceklere direnmek imkansızdır. Ağzınızı sulandıran tuzlu ya da tatlı yiyeceklerle ve özellikle lezzetleriyle çekici gelen, sofrada zevk ve neşe verecek kadar damağınıza hitap eden yiyeceklere karşı koymak oldukça zordur.

Ancak öğle veya akşam yemeğinin sonunda mutlaka uzak durulması gereken yiyecekler vardır.

İşte bir yemeğin sonunda asla tüketilmemesi gereken veya çok az yenmesi gereken 5 yiyecek.

İşlenmiş etler ve söğüş

Öğle veya akşam yemeğinin sonunda bir dilim salam, arada bir yenecek bir ikramdır. Çok çeşitli bir yemekten sonra söğüş ve işlenmiş etler gibi yiyecekleri yeme alışkanlığına sahip olmak, ürik asit üretimini artıran ve öğüne fazla kalori ekleyen kötü bir davranıştır.

Tüm bunların yanı sıra yüksek dozda sodyum alımına neden olur, sindirimi yavaşlatır ve şişkinliği artırır. Başka bir dezavantaj, bu besinlerin doymuş yağ bakımından çok zengin olmasıdır. Bu yağ türü, uzun vadede kalp ve damar sağlığına zarar verebileceği gibi kilo alımına da neden olurlar.

Dondurma

Özellikle yaz aylarında öğle veya akşam yemeğini güzel bir dondurma ile bitirme arzusu, vazgeçilmesi zor bir alışkanlık olabilir. Ancak, dondurmayı tatlı yerine atıştırmalık olarak tüketmek daha iyidir.

Vücut tarafından kolayca emilen basit şekerlerin yükü ve özellikle krema ve krem şanti bazlı dondurmalarda yağların bulunması, yemeğin kalorisini çok fazla artırabilir.

Tatlı isteğini tatmin etmek için, şeker eklemeden limon suyuyla süslenmiş küçük bir meyve salatası deneyebilirsiniz.

Patates kızartması

Pizza gibi bir fast food ve patates kızartması ikilisi, birçok kişinin alışkanlık haline getirdiği bir klasik. Bu gevrek ve yağlı tat zihni rahatlatır ve mutluluk hormonu olan serotonin hormonunun salgılanmasını tetikler. Ancak sandviç veya pizza yedikten sonra patates kızartması tüketmek pek iyi bir durum değildir.

Patates kızartması, kolesterol, trigliserit ve yüksek tansiyon riskini artıran nişasta ve yağ alımını artırır. Ayrıca, öğünün glisemik yükünü artırarak şekerleri ve yağları vücut tarafından daha kolay sindirilebilir hale getirerek vücut ve sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturur.

Peynir

Çoğu kişi için yemeğin sonunda bir parça peynir yeme alışkanlığı gerçek bir zevktir, ancak bunu günlük bir rutin haline getirmemeye dikkat edin. Peynirler, özellikle eski peynirler, daha yüksek doymuş yağ içeriğine sahip yiyecekler arasındadır. Yemekten sonra az da olsa sık sık tüketmek, öğünün yağ alımını artırır ve özellikle diğer protein kaynaklarıyla birleştiğinde sindirimi güçleştirir. Tüm bunlar hem enerji seviyelerine olumsuz etki yapar hem de hem uyku kalitesini düşürür.

Kuru meyve

Hurma, kuru kayısı, kuru erik ve kuru incir gibi kuru meyveler her zaman cezbedicidir. Beslenme açısından, kuru meyveler günün herhangi bir saatinde, hatta bir öğünün sonunda tüketilebilen taze meyveden çok farklıdır.

Taze meyvelerle karşılaştırıldığında, kuru meyveler çok daha az su ve çok daha fazla basit şeker sağlar. Bu şekerler vücut tarafından kolayca emilir ve çok daha yüksek kalori alımına yol açar.

Bir yemeğin sonunda daha fazla insülin üretimini tetükleyen kuru meyveler, kan şekeri dalgalanmalarına neden olabilir.