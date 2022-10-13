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    Yeni araştırma: Demans belirtileri, teşhisten 9 yıl önce tespit edilebilir

    Uzmanlar, erken aşamada müdahalenin önemine dikkat çekti. Bu bağlamda yıllar önceden belirtilerin saptanabileceği sonucuna ulaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2022 - 15:06
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 15:08
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    Yeni araştırma: Demans belirtileri, teşhisten 9 yıl önce tespit edilebilir

    Toplumda bunama hastalığı olarak bilinen demans ile ilgili yeni bir çalışmaya imza atıldı.

    Bulgular, gelecekte risk altındaki hastaların demansa bağlı hastalık geliştirme risklerini azaltmak için erken müdahalelerden fayda görebilecekleri ihtimalini artırıyor.

    9 yıl ayrıntısı

    Yeni araştırmalar, demans belirtilerini teşhisten 9 yıl önce tespit etmenin mümkün olabileceğini öne sürüyor.

    Çalışmanın yazarlarından olan Cambridge Üniversitesi'nden Nol Swaddiwudhipong, "Hastaların geçmişlerine baktığımızda, belirtileri tanı koymaya yetecek kadar belirgin hale gelmeden birkaç yıl önce bazı bilişsel bozukluklar gösterdikleri açıktı." dedi.

    Erken aşamada müdahale vurgusu yaptılar

    Söz konusu araştırmacı, elde edilen verilere işaret ederek, "En büyük risk altındaki kişileri (örneğin, 50 yaş üstü veya yüksek tansiyonu olan veya yeterince egzersiz yapmayan kişileri) tarayabilmemiz ve risklerini azaltmalarına yardımcı olmak üzere daha erken aşamada müdahale edebilmemiz için bir adım." ifadesini kullandı.

    Yeni araştırma: Demans belirtileri, teşhisten 9 yıl önce tespit edilebilir #1

    Problem çözme ve numara hatırlama bozulmaları

    Bloomberg'ün aktardığına göre, bilim insanları, çalışma kapsamında, "UK Biobank" veri tabanından alınan verileri analiz etti. Çeşitli koşullarda problem çözme ve numara hatırlama gibi bozulmalara rastlandı.

    Araştırmaya göre, Alzheimer hastalığına yakalanan kişilerin son 12 ayda inme yaşama olasılığının sağlıklı yetişkinlere göre daha yüksek olduğu tespit edildi.


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