Yeni tehdit: Kolombiya varyantı nedir, belirtileri neler? Kolombiya varyantı Türkiye'de görüldü mü?

Koronavirüs salgınında Delta varyantının etkileri araştırılmaya devam ederken bu sefer de Kolombiya varyantı gündeme geldi. Peki Kolombiya varyantı nedir, belirtileri neler? Türkiye görüldü mü?

Koronavirüs salgınında ortaya çıkan varyantlar daha bulaşıcı ve ölümcül olmaları nedeniyle endişe yaratıyor.

Henüz Delta varyantının etkileri araştırılmaya devam ederken bu kez de yepyeni bir varyant ortaya çıktı. Ancak Kolombiya varyantının daha bulaşıcı olup olmadığına dair henüz net veriler ortaya konulmadı.

Kolombiya varyantı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de gündeminde yerini aldı. DSÖ, söz konusu varyantı 'daha ​​fazla izleme' gerektiren varyant olarak belirledi.

Peki, Kolombiya varyantı nedir, Türkiye'de görüldü mü? İşte detaylar...

KOLOMBİYA VARYANTI NEDİR, BELİRTİLERİ NELER?

Dünyada Delta varyantı hızla yayılırken Kolombiya varyantı vakaları da artış göstermeye başladı.

Delta varyantı ülke genelinde hasara yol açmaya devam ederken uzmanlar, ilk kez ortaya çıkan diğer koronavirüs varyantları nedeniyle aşılanmış olsa bile seyahat ve sosyal planları yeniden gözden geçirmenin zamanının gelmiş olabileceğini söylüyor.

Uzmanlar, Kolombiya Varyantı ve diğerlerinin, bulaşıcılık seviyesi şu anda bilinmemekle birlikte, Delta'ya benzer bir oranda yayılabileceğinden endişe duyuyor.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) verilerine göre, aşıların Kolombiya varyantına karşı daha az etki gösterdiğine ilişkin bazı işaretler olsa da bu bulgular henüz çok sınırlı ve daha kapsamlı bir araştırmayı gerektiriyor.

KOLOMBİYA VARYANTI TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Kolombiya varyantının Türkiye'de görüldüğüne dair Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi.

New York Post’ta yer alan haberde, sağlık yetkililerinin, Kolombiya'da ortaya çıkan Covid-19 mutasyonunun şimdi de ABD'de yayıldığını söyledikleri aktarıldı.

İlk olarak Kolombiya'da ortaya çıkan bir COVID-19 çeşidi, Güney Florida'da yayılırken bir sağlık yetkilisi, Miami Üniversitesi'nin patoloji laboratuvarında sıralanan pozitif vakaların yaklaşık %10'unu oluşturduğunu söyledi.

Kökeni olduğuna inanılan ülkeden adını alan mutasyona uğramış varyantın artış nedeninin Kolombiya ve Miami arasında seyahat eden insanlardan kaynaklandığını belirtti.