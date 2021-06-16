Yerinde aşı uygulaması nedir, nasıl başvurulur? İş yerinde aşı imkanı

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurdu. Peki yerinde aşı nedir, nasıl uygulanır ve nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yerinde aşı uygulamasının hayata geçeceğini duyurdu.

Vatandaşlara iş yerinde iken aşı olabilme imkanı sunan yerinde aşı uygulamasından pek çok kişi yararlanabilecek.

Bakan Koca yaptığı açıklamada; “Üretimin devamlılığı ve güvenliği için organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerimizle yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz. Çarklar dönmeye devam edecek.” Dedi.

Peki, kimler yerinde aşı uygulamasıyla aşı olabilecek? Yerine aşı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

YERİNDE AŞI UYGULAMASI NEDİR?

Yerinde Aşı, randevu alıp hastaneye giderek aşı olma imkanı ya da zamanı olmayanlar için sağlık ekiplerinin kişinin bulunduğu yere gelerek yaptıkları aşı uygulaması olarak biliniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamaya göre; Organize Sanayi Bölgeleri’nde çalışan kişiler, hastaneye gitmek zorunda olmadan dilerlerse Yerinde Aşı uygulaması ile iş yerinde aşı olabiliyor.

YERİNDE AŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yapılan açıklamaya göre şimdilik sadece organize sanayi bölgelerinde çalışan vatandaşlar yerinde aşı uygulamasından faydalanabilecek.

Yerinde Aşı uygulaması için başvuruları MHRS sistemi üzerinden veya ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu alma işlemi sırasında belirterek yapabilirsiniz.