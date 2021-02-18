'Yerinde karar' döneminin ilk uygulamaları martta başlıyor

1 Mart tarihinden itibaren kısıtlamalar, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerdeki vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Koronavirüsle mücadele kapsamında 'yerinde karar' dönemine geçildi. 'Yerinde karar' uygulamalarıyla, iller, vaka ve aşılama oranı gibi ölçütlere göre risk gruplarına ayrılacak. Normalleşme süreci bu gruplara göre hayata geçirilecek.

'Yerinde karar' döneminde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak.

Belirli kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasında, illere göre nüfusa oranlı haftalık vaka sayıları esas alınacak.

Normalleşme sürecinde, bu veriler düzenli olarak paylaşılmaya devam edilecek.

RİSK GRUPLARI BELİRLENDİ

Vaka ve aşılama oranı gibi ölçütler kullanılarak her il belirli gruba dahil olacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı; "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak üzere 4 risk grubu belirledi. Mart ayından itibaren bu risk gruplarına göre normalleşme adımları atılacak.

Risk gruplarına göre her il için normalleşme adına farklı kararlar alınabilecek. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerdeki risk durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak. Uzaktan eğitim de illerdeki vaka sayısına göre değerlendirilecek.

Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri yerlere ilişkin yol haritası da gelecek günlerde açıklanacak.

İllerdeki vakalar sürekli takip edilerek, vaka sayısının düşüş eğiliminde olduğu illerde normalleşme takvimi hızlanacak.