Yerli aşıda Faz-3: Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur, başvuru nasıl yapılır?

Yerli aşıda Faz-3: Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur, başvuru nasıl yapılır?

Yerli koronavirüs aşısının Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak isteyen vatandaşlar, yerli aşı için nasıl gönüllü olunur? sorusuna yanıt arıyor. İşte yerli aşı Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız ekranı..

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) işbirliği ile Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları başladı.

Bu gelişmenin ardından yerli aşı çalışmalarına katılmak isteyen vatandaşlar, ''Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur? Gönüllü aşı başvurusu nasıl yapılır?'' sorularına yanıt aramaya başaldı.

Peki Yerli aşı için nasıl gönüllü olunur? Yerli aşı gönüllü başvurusu nasıl yapılır İşte Yerli aşıda Faz-3 gönüllü başvuruları e-Nabız ekranı...

YERLİ AŞI İÇİN NASIL GÖNÜLLÜ OLUNUR?

Yerli aşının Faz-3 çalışmalarında gönüllü başvuruları e-Nabız üzerinden alınıyor. Gönüllü olmak isteyenler e-Nabız uygulaması üzerinden başvurularını yapabilecek.

AŞI ÇALIŞMASI İÇİN GÖNÜLLÜ OL BUTONU

TÜSEB ile ERAGEM tarafından koronavirüse karşı geliştirilen Covid-19 yerli aşısının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapıldı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise şubat ayında başladı ve 250 gönüllünün aşı uygulaması 9 Nisan'da tamamlandı.

Nisan ayı sonunda ise Faz-2’nin raporlama işlemi tamamlandı. Raporlamada koronavirüs aşısı olan gönüllülerin yüzde 100’ünde antikor oluştuğu belirlendi. Ardından ise, mayıs ayında Faz-3 çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda e-Nabız üzerinden gönüllü alımına başlandı.

e-Nabız sayfasında, ''Aşı çalışması için gönüllü ol. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Erciyes Üniversitesi işbirliği ile geliştirilen inaktif Covid-19 aşısının Faz-3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak için tıklayınız.'' butonuna yer verildi.