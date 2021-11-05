Yeşil çayın kanıtlanmış 8 faydası

Çay, sudan sonra dünyanın en popüler ikinci içeceğidir ve yeşil çay sunduğu yararlarla sağlıklı beslenme dünyasının yıldızlarından biridir. İşte yeşil çay hakkında bilinmesi gereken her şey.

Çayların tipi, yaprakların oksidasyon durumuna bağlıdır. Yeşil çay fermente edilmez veya bu işlem iki günden fazla sürmez ve siyah çay iki haftadan bir aya kadar işlenir. Her iki tür de sağlık için iyidir, ancak yeşil çay farklı miktarlarda vitamin ve mineral içerir ve farklı iyileştirici özelliklere sahiptir.

2006 yılında Amerikan Tabipler Birliği dergisi, yeşil çay tüketimi ile artan yaşam beklentisi arasındaki bağlantıyı doğrulayan bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı. Araştırmacılar, yaşları 40 ila 79 arasında değişen 40 bin kişinin 11 yıllık verilerini özetledi. Günde 5 veya daha fazla fincan yeşil çay içen deney katılımcıları arasında ölüm oranının düştüğü ortaya çıktı.

Genel olarak ölüm oranları kadınlarda yüzde 23 ve erkeklerde yüzde 12 düşerken; kalp ve damar hastalıklarından ölüm riski kadınlarda yüzde 31, erkeklerde yüzde 22, felçten ölüm riski kadınlarda yüzde 42, erkeklerde yüzde 35 oranında düştüğü görüldü.

6 yıl süren başka bir çalışma, yeşil çay tüketenler arasında ölüm oranında yüzde 76'lık bir azalma olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, sağlığın korunmasına ve tehlikeli hastalıklarla başa çıkmaya yardımcı olan yeşil çayın bileşenlerindedir. Her şeyden önce, yaprakları iltihap önleyicidir. Çin ve Hindistan'da geleneksel tıpta yeşil çay ateşi düşürmek, kanamayı durdurmak, yaraları, kalp ve beyin hastalıklarını iyileştirmek için kullanılır.

YEŞİL ÇAYIN İÇERİĞİ

Yararlı etki, yüksek polifenol içeriğinden kaynaklanmaktadır, güçlü doğal antioksidanlar içerir. Özel bir antioksidan türü olan kateşinler içerir. Hücrelere zarar veren ve vücutta hastalığa ve cilt yaşlanmasına neden olan serbest radikalleri bağlar ve uzaklaştırırlar, böylece iltihabı engellerler. 230 ml hacimli bir fincan çay, yüzde 60-80'i kateşin olan yüzde 20-45 polifenol içerir.

Polifenollere ek olarak yeşil çay şunları içerir:

A ve C vitamini, B vitaminleri: Saç, cilt, sindirim, sinir ve dolaşım sistemlerinin sağlığını destekler, kan şekerini düzenler, damarları güçlendirir, ağız sağlığını destekler, böbrek fonksiyonlarına ve metabolizmaya yardımcı olur.

Eser elementler: Flor, kalsiyum (1 gr çay yaprağı başına 5 mg'a kadar), çinko, potasyum (20 mg'a kadar), bakır, demir, magnezyum (2 mg'a kadar).

Amino asit: Beyni uyaran gama-aminobütirik asit ve sinir sisteminin restorasyonu için gerekli olan glutamik asit dahil olmak üzere 20 çeşit amino asit.

Alkaloidler: Kafeinin tonik etkisini koruyan ancak yumuşatan kafein ve L-theanine ve idrar söktürücü etkisi olan ve kilo vermeye yardımcı olan teobromin.

Bir fincan yeşil çay (240 ml) 2,4 kcal içerir.

YEŞİL ÇAYIN 8 FAYDASI

Yeşil çay, araştırmalarla kanıtlanmış birçok sağlık yararına sahiptir. Beyni uyarır, vücuttaki yaşlanma sürecini yavaşlatır, kilonun normalleşmesine yardımcı olur, kanser ve tip 2 diyabet gelişme riskini azaltır, ağız kokusuyla savaşır, kardiyovasküler sistemi güçlendirir ve sedef hastalığının tedavisine uygundur.

1. Beyin fonksiyonunu uyarır

Yeşil çay, dopamin konsantrasyonunu artıran kafein sayesinde beyin aktivitesini harekete geçirir. Aynı zamanda sinir sisteminin reaksiyonlarını yavaşlatan bir madde olan adenozin üretimini azaltır. Beyin aktivitesini, hafızayı, dikkati ve ruh halini etkiler.

Çaydaki kafein seviyesi kahveden daha düşüktür. Yeşil çay fincan başına 30-50 mg, siyah çay 25-110 mg, normal kahve 102-200 mg ve espresso 240-720 mg kafein içerir.

Çay, kafeine ek olarak, dopamini artıran ve beyni alfa dalgaları üretmesi için uyaran başka bir madde olan L-theanine içerir. Araştırmalar, L-theanine ve kafein kombinasyonunun beyin stimülasyonunu (vücutta uyarım yaratma) arttırdığını gösteriyor. Bununla birlikte, etkinin kendisi kahveden daha hafif, daha kararlı ve daha uzundur.

Yeşil çay, siyah çay veya kahveden daha az kafein içerir ancak uyarıcı etkisi kahveden daha yumuşak ve daha uzun sürer.

2. Yaşlanmayı yavaşlatmaya yardımcı olur

Alzheimer ve Parkinson sendromları yaşlılarda bunamaya neden olan başlıca hastalıklardır.

2011 yılında Amerikalı araştırmacılar, Alzheimer hastalığının yeşil çay özü ile tedavi edilme olasılığını belirlemek için bir deney yaptılar. Sonuçlar, ekstrenin demans tedavisinde faydalı olduğunu, ancak insanlar için çok yüksek dozların gerekli olduğunu gösterdi.

2014'te Alman Psikofarmakoloji dergisi, yeşil çayın bilişsel işlevler ve hepsinden önemlisi hafıza işlevi üzerindeki etkisi üzerine bir çalışma yayınladı. Araştırmacılar, kateşinlerin nöronları yıkımdan koruduğu için yeşil çayın Alzheimer ve Parkinson sendromlarının tedavisinde kullanılabileceği sonucuna vardılar. Ancak bu teori hala onaylanmayı bekliyor.

Yeşil çaydaki biyoaktif bileşenler bunama riskini azaltabilir.

3. Zayıflamayı hızlandırır

Zayıflatıcı etkiyle sunulan çoğu diyet takviyesi, metabolizmayı hızlandırdığı için yeşil çay içerir. Bunun nedeni, vücudun yağlardan gelen enerjiyi yeniden ayarlamasına yardımcı olan kafeindir.

240 obez hastada yapılan 12 haftalık bir deneyden elde edilen sonuçlar, yeşil çayın kilo kaybını hızlandırdığını doğruladı. Fiziksel zindeliği yüzde 11-12 oranında artırmaya ve göbek yağından kurtulmaya yardımcı olduğu ortaya çıktı.

4. Kanser geliştirme riskini azaltır

Ulusal Kanser Enstitüsü'nden (ABD) uzmanlar, polifenollerin atipik hücrelerle savaşabileceğini ve ultraviyole radyasyonun verdiği zararı azaltabileceğini kaydetti. Antioksidanlar, kanser dahil hastalık riskini azaltan hücre oksidasyonunun yavaşlamasına yardımcı olur. Yeşil çay kanser için bir tedavi olarak kabul edilemez, ancak araştırmalar kanserin önlenmesinde yararlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Çalışmalar, yeşil çayın meme (çalışmalar, düzenli olarak yeşil çay içen kadınların bu tip kansere yüzde 20-30 daha az sıklıkla yakalandıklarını göstermiştir), prostat, kalın bağırsak (29 çalışmanın analizi, yeşil çay içenler arasında bu hastalık riskinin yüzde 42 daha düşük olduğunu göstermiştir), akciğer, cilt, yumurtalık ve mesane kanserini önleyebileceğini gösteriyor.

Bununla birlikte, yeşil çayın tehlikeli hücreler üzerindeki etkisinin kesin mekanizması henüz bilinmemektedir. Ayrıca kanseri önlemek veya kanserle savaşmak için ne kadar çay içilmesi gerektiği konusunda da bir fikir birliği yoktur. Farklı kaynaklar günde 2 ila 10 fincan arası tavsiye verir. Çok fazla yeşil çay tüketen ülkeler, dünyanın geri kalanından daha düşük kanser oranlarına sahiptir. Ancak, büyük olasılıkla, bunun nedeni sadece sağlıklı bir içecek değil, genel olarak yaşam tarzıdır.

5. Ağız kokusunu giderir

Testler, kateşinlerin ağız boşluğuna özgü streptokok bakterilerinin oluşumunu ve büyümesini engellediğini göstermektedir. Bu bakteriler, çürük ve diş çürüğünün gelişmesine neden olurlar. Yeşil çayın diş çürümesini durdurabileceğine dair bir kanıt yoktur, ancak ağız sağlığını destekler ve ağız kokusunu yok eder.

6. Tip 2 diyabet geliştirme riskini azaltır

Yeşil çay, insülin üretimini stabilize etmeye ve kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olur. Japon araştırmacılar, yeşil çay içenlerin, içmeyen veya nadiren içenlere göre tip 2 diyabet geliştirme riskinin yüzde 42 daha düşük olduğunu bulmuşlardır. 286 bin kişiyi kapsayan bir deney, düzenli yeşil çay tüketiminin diyabet riskini yüzde 18 oranında azalttığını doğrulamıştır.

7. Kalp ve damar sağlığı için iyidir

Diğer şeylerin yanı sıra, aterosklerotik plakların oluşumuna ve vazokonstriksiyona yol açan kötü kolesterol parçacıklarının oksidasyonu nedeniyle kan damarları ve kalp ile ilgili sorunlar ortaya çıkar. Yeşil çay, yüksek antioksidan içeriği ile oksidasyonu azaltır.

Çeşitli araştırmalar, yeşil çay içenler arasında kardiyovasküler hastalık riskinin yüzde 31 azaldığını gösteriyor.

8. Sedef hastalığı tedavisi için uygundur

2007 yılında uzmanlar, yeşil çayın kepek ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının tedavisinde kullanıldığını doğruladıl. Hayvan çalışmaları, cildin iltihaplı ve pul pul olan bölgelerinin yeşil çay ile yenilenebildiğini göstermiştir.

ÇAY NASIL SEÇİLİR, DEMLENİR VE İÇİLİR?

Tanınmış üreticilerin çaylarını seçmek daha iyidir, çünkü düşük kaliteli bir ürün, toz ve bitkilerden zararlı maddelere kadar çeşitli maddeler içerebilir. Bu özellikle aromalı çaylar için geçerlidir, bu durumda bileşimi dikkatlice kontrol etmeniz ve tüm bileşenlerin doğal olduğundan emin olmanız gerekir.

En sağlıklı çay yaprak çayıdır. Toz halinde paketlenmiş olandan daha ucuza mal olur ve kalite olarak çok daha üstündür. İyi çay, rengiyle tanımlanabilir, yaprağın rengi tek tip olmalıdır ve renk gümüşten koyu yeşile kadar değişebilir.

Kaynar su kateşinlere zararlıdır, bu nedenle çay demlemek için minimum sıcaklık 61-70 derece, maksimum sıcaklık ise 90 derecedir. Yumuşak kaynak suyu kullanmak en iyisidir. Çok uzun süre demleme, içeceğin faydalı özelliklerini azaltır ve tadı bozar. Demlemeden önce, çay yapraklarını temizlemek, koku ve tadı ortaya çıkarmak, faydalı maddeleri harekete geçirmek için çayın üzerine sıcak su dökmeniz ve suyu boşaltmanız gerekir.

Birçok insan limonlu yeşil çay içmeyi tavsiye eder. Bu kombinasyonda C vitamini vücudun kateşinleri emmesine yardımcı olur. Ancak beslenme uzmanları, C vitamini 40 derecelik bir sıcaklıkta yok olduğundan bunun tartışmalı bir öneri olduğuna inanıyor.

Küçük porsiyon kaliteli çay, içecek aromasını koruduğu sürece üç defaya kadar demlenebilir. Büyük bir su ısıtıcısına birkaç kez kaynar su eklerseniz, çay faydalı özelliklerini kaybeder. Çay yapraklarını seramik veya cam sızdırmaz bir kavanozda saklamak en iyisidir.

Yeşil çay çok sıcak veya aç karnına içilmemelidir, aksi takdirde mide zarını tahriş eder. Ayrıca ilaçla birlikte almayın, çünkü içecek ilacın emilimini yavaşlatacaktır.

YEŞİL ÇAYIN YAN ETKİLERİ VE RİSKLERİ

Kafeine veya yüksek dozda çaya karşı aşırı duyarlılık uykusuzluğa, artan kaygıya, mide bulantısına ve mide rahatsızlığına neden olabilir.

Antikoagülan (kanı sulandırıcı) kullanımında dikkat edilmelidir. İçecek, ilacın etkisini azaltan K vitamini içerir.

Kahve, enerji içecekleri veya alkol gibi diğer uyarıcıları almak kan basıncını artırır ve kalbe ve böbreklere daha fazla baskı yapar.

İlaçlar, diğer şifalı bitkiler veya diyet takviyeleri ile kombinasyon yan etkilere neden olabilir.

Demir eksikliği riskini azaltmak için yemekten 30 dakika sonra çay içmek daha iyidir, böylece yiyeceklerden eser elementler emilebilir.

Yeşil çay hamile ve emzikli kadınlara, yüksek tansiyonu olan kişilere, anksiyete bozukluklarına, böbrek, mide ve karaciğer sorunları olan kişilere zararlı olabilir.