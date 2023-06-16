Yeşil eriği sakın ama sakın bu şekilde tüketmeyin! Yaz ayları erik tüketimi artar ancak dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bazı tüketimler, sağlık için olumsuz sonuçlar doğurabiliyor.

Yeşil erik çıktığı zaman, yaz aylarının geldiğini de kavramış oluruz. Yaz ayları demek, yeşil erik zamanı demektir çünkü.

7'den 70'e herkes yeşil erik sever ve yaz aylarında da sıklıkla tüketir. Ayrıca yeşil erik, faydalarıyla da dikkati çekiyor.

Yeşil erik yüksek A, C, K vitamini içeriyor. Vücuda enerji ve kuvvet veren yeşil erik birçok hastalıkla mücadele ediyor.

Kalorisi de düşük olan yeşil erik, yeşil erik sağlıklı beslenenlerin de favorisi oluyor. Ancak eriği yerken yapılan ufak bir hata oldukça zararlı olabiliyor.

Bu zararlarına dikkat etmek, olası sağlık sorunlarının da önüne geçer.

Peki, erik tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Öngen, ancak yeşil eriğin tuz ile tüketiminden mutlaka kaçınılması gerektiği uyarısında bulunarak, “Zira yüksek tuz alımı vücutta ödeme neden olabiliyor. Kalp, böbrek ve kemik sağlığını da olumsuz etkileyebiliyor.

Ayrıca mide rahatsızlığı olan kişilerde aç iken yüksek miktarlarda tüketilen yeşil erik gaz oluşumuna da yol açabiliyor” diyor.

Erik çeşitleri

Yeşil

Kırmızı

Mor

Kuru