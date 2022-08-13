Yeşil soya fasulyesinin saymakla bitmeyen faydaları! Protein deposu..

Yeşil soya fasulyesinin sağlık açısından birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? İşte mucizevi besinin faydaları..

Edamame yada bilinen ismiyle yeşil soya fasulyesi son derece faydalı bir besin olarak göze çarpıyor.Yeşil soya fasulyesinin birçok faydası bulunmaktadır.

Alternatif tıpta sıklıkla tüketilen yeşil soya fasulyesi adeta bir protein deposudur.Özellikle Asya mutfağında sıklıkla tüketilen edamame et tüketmeyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bir besin olarak göze çarpıyor.

İçerisinde bol miktarda protein barındıran yeşil soya fasulyesini tüketerek protein ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilirsiniz.

Yeşil soya fasulyesi K vitamini bakımındanda oldukça zengin bir besindir.K vitamini sinir hücrelerini güçlendirmesiyle bilinir.Ayrıca K vitamini depresyon ve yorgunluk gibi problemlerinde yaşanmasını en aza indirir.

Yeşil soya fasulyesi yaşlılıkta görülen unutkanlık rahatsızlığınıda önlemektedir.Beyin işlevselliğini artıran bu besini tüketerek ileride yaşanabilecek unutkanlık problemine karşı koyabilirsiniz.

Kolesterol oranı bakımından çok düşük olduğu içi kalp ve damarlar için ideal bir besindir.Edamame ayrıca bağışıklığı güçlendirerek vücudunuzu hastalıklara karşı dirençli hale getirir.