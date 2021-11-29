Yıllarca dayanıyor! İşte SKT'si olmayan 8 gıda

Son kullanma tarihi olmayan yiyeceklerin de olduğunu biliyor muydunuz. İşte mutfağımızda yıllansa da bozulmayacak olan gıdaları sıraladık...

Paketlenmiş bir gıdayı elimize aldığımızda, gözümüz ilk "son kullanma tarihi"ne gider.

Tavsiye edilen tüketim tarihi dışındaki besinlerin tüketilmesi hayati risklere kadar gidebilir. Bu noktada her gıda için dikkatli olunmasında fayda var.

Ancak uygun koşullarda sakladığınızda yıllar geçse bile taze kalacak, bozulmayan gıdalar da yok değil.

İşte mutfağınızda son kullanma tarihine bakmadan gönül rahatlığıyla tutabileceğiniz 8 gıda...

BAL

Bal renk değiştirebilir ve bir süre sonra kristalleşebilir, fakat yine de yenilebilir. Kristalize balı sıcak su kabına koyarak eritebilir ve kullanabilirsiniz.

PİRİNÇ

Pirinci kuru ve serin bir yerde saklarsanız, yirmi yıl sonra bile yiyebilirsiniz.Kurutulmuş erişte ve makarnalar için de aynı durum geçerlidir.

KURU BAKLİYAT

Kuru bakliyatların sınırsız bir kullanım ömrü olabilir. Bunun nedeni, sularını kaybettikleri kurutma işlemidir. Ancak zamanla sertleşebilirler ve bu durumda onları daha uzun süre pişirmeniz yeterli olacaktır.

SOYA SOSU

Soya sosunun (neredeyse) sonsuza kadar sürmesi için mührünü kırmadan saklamanız gerekir. Bununla birlikte, şişeyi açarsanız, sos şişesinde birkaç yıl dayanabilir.

TUZ

Tuz, doğal bir koruyucudur ve tuzlu su veya tuzlu yiyecekler için kullanırız. Bu sebeple tarihi geçmez. Ayrıca evde balık veya et gibi yiyecekleri korumak için de kullanabiliriz.

SİRKE

Tuz gibi sirke de doğal asidi nedeniyle uzun süre saklayabileceğimiz doğal bir koruyucudur. Diğer gıdaların korunmasına da yardımcı olur.

ŞEKER

Tuz gibi, şeker süresiz uzun bir süre devam eder, özellikle de hava geçirmez bir kapta saklarsanız. Ancak şeker sudan hava emerse ve katı bir kayaya dönüşse bile, kalitesini kaybetmez. Bu arada, pudra şekeri ve esmer şeker de uzun süre saklanabilir.

GRANÜL KAHVE

Normalde kahve opak torbalarda öğütülür, bu nedenle daha uzun süre dayanır – son kullanma tarihinden sonra aylar hatta yıllar boyunca tüketilebilir. Güneş ışığından ve nemden uzak tutmalı ve aromasını kaybedebileceği için buzdolabında saklamamalısınız.

*Kokusu kötü veya görüntüsü bozulmuş ise o zaman yememeniz önerilir.