Yoğurtla aspirini karıştırın, mucizeye tanık olun!

Ağrı kesici olarak bilinen aspirinin bakım rutinlerinizde mucizeler yaratacağından emin olabilirsiniz. İşte yoğurt aspirin karışımının faydaları...

Cilt temizliği ve güzelliği hem sağlık açısından hem de görsel olarak çok önemlidir.

Sivilce, akne, kırışıklık, soluk cilt rengi, cilt tonu eşitsizlikleri gibi cilt problemleri, moralimizi bozar. Daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmak için bakım ürünlerine tonlarca para saçarız.

Masraflı ve çoğu zaman sonuç alınamayan özellikle de temiz içerikli olmayan bakım ürünlerini kenara bırakın. Doğal ve oldukça pratik bir tarifle porselen cilde kavuşmaya hazır olun. İhtiyacınız olan 2 ürün var: Yoğurt ve aspirin!

Birçok faydası bulunan aspirinin içeriğinde bulunan salisik asit ve antienflamatuar direkt sivilce oluşumunu önler. Yoğurt ise cildin ihtiyacı olan nemi kazandırır. Yoğurt aspirin karışımının faydalarına göz atın...

Aspirin yoğurt karışımının faydaları

Aspirin toz haline getirilerek yoğurt ile karıştırılır. Temiz olan cilde maske sürülür ve yarım saat bekletilir. Maskenin kurumasının ardından ılık su ile durulanır. Hazırlanan bu maske haftada 1 ya da 2 kez uygulanabilir.

*Alerjik ve hassas ciltler uzmana danışmalıdır.

Yoğurt-aspirin karışımını faydaları aşağıdaki gibidir: