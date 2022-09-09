Yolda fenalaşan Bulgar tır şoförü, Türkiye'de sağlığına kavuştu

Direksiyon başında fenalaşan Bulgar tır şoförünün durumu GPS'den fark edildi. Firma yetkilileri Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçti. Bilinci kapalı olarak bulunan şoför, Türkiye'de sağlığına kavuştu.

Mersin’den Adana’ya yolan çıkan Bulgar uyruklu tır şoförü Yuri Asenov Cherneva, Pozantı işçesini geçtikten 1 saat sonra direksiyon başından fenalaştı.

Tırı güçlükle durduran Cherneva yığılınca, GPS cihazından firmanın Bulgaristan'daki merkezine, tırın seyir planına aykırı durduğuna dair sinyal gitti.

Olağan dışı bir şey olabileceğini düşünen yetkililer, Cherneva'yı aradı. Telefonu açıp "Ölüyorum." diyen şoför, daha fazla konuşamadı.

DHA’nın haberine göre; firma yöneticileri, Türkiye Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçerek durumu bildirdi.

Rahatsızlığın sebebi, salmonella bakterisi çıktı

Harekete geçen ekipler, tırın durduğu bölgeye gitti. Bilinci kapalı bulunan şoför, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. 'Salmonella' bakterisi nedeniyle solunum ve akut böbrek yetmezliği yaşadığı belirlenen Cherneva, 16 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra nefroloji servisine alındı.

Tedavisi tamamlanan Cherneva, ardından taburcu edildi.

“Bize gösterilen ilgi ve iyilikleri hiç unutmayacağız”

Bulgaristan'dan kardeşi Nicolina Yurieva Cherneva ile birlikte Türkiye'ye gelen tır şoförünün kızı Ralitsa Yurieva Cherneva, “Babam, 16 gün bilinci kapalı şekilde kaldı, durumu çok ağırdı fakat burada hastanenin yöneticilerinden doktorlara, hemşirelerden temizlik elemanlarına kadar herkes bizimle en iyi şekilde ilgilendi. Ne kadar teşekkür etsek az. Çok büyük çaba gösterdiler. Türk sağlıkçılarının bu ilgisi ve emeği olmasaydı babam, hayatta olmazdı. Bize gösterilen ilgi ve iyilikleri hiç unutmayacağız." dedi.

“16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış”

Yuri Asenov Cherneva da dünyaya yeniden geldiğini belirterek, "Fenalaşınca kazaya yol açmamak için fren yaptım. Birkaç dakika sonra neden durduğumu sormak için çalıştığım firmadan aradılar. Açıp, sadece 'Ölüyorum' dedim. Telefon elimden düşmüş, sonraki 16 gün boyunca bilincim kapalı kalmış. Kızlarımın anlattığına göre, doktorlar beni kurtarmak için çok büyük çaba sarf etmiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Doç. Dr. Emrah Günay ise "Hastamız bakteriyel enfeksiyona bağlı solunum ve akut böbrek yetmezliğiyle gelmişti. Yoğun bakım takiplerinin ardından kliniği düzelince nefroloji servisine devraldık. Takiplerinde şu anda böbreği de düzeldi." dedi.