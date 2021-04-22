Yüksek miktarda mantar tüketimi kanser riskini düşürebiliyor

ABD'de gerçekleştirilen araştırmada, mantarların kansere karşı koruyucu etkisi ortaya konuldu.

ABD'de kanser riskinin azaltılmasıyla mantar tüketimi arasındaki ilişki incelendi.

Yürütülen bir araştırma, yüksek miktarda mantar tüketiminin kanser riskini düşürebileceğine dair kanıtlar ortaya koydu.

GÜNLÜK 18 GRAM TÜKETENLER...

Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, günde 18 gram mantar tüketen bireylerin, tüketmeyenlere göre kansere yakalanma olasılığının yüzde 45 daha az olduğunu gösterdi.

Bulguya, 1966-2020 yılları arasında yapılan 17 kanser çalışması ve 19 bin 500 kanser hastası hakkındaki bilgilerin analiz edilmesiyle ulaşıldığı belirtildi.

KANSERE KARŞI KALKAN GÖREVİ GÖRÜYOR

Uzmanlar vitaminler, antioksidanlar ve özellikle hücresel koruyucu ergotionein açısından zengin mantarların, kansere karşı kalkan görevi görebileceğini, vücudu oksidatif strese karşı koruyarak kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini kaydetti.

Penn State Kanser Enstitüsü araştırmacısı ve halk sağlığı bilimleri Profesörü John Richie, araştırmanın bulgularının, mantarların kansere karşı koruyucu etkisine yönelik güçlü kanıt oluşturduğuna işaret etti.