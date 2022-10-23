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    Yumurta alırken bunlara dikkat edin! Bu kodlar ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor!

    Yumurtanın üzerindeki kodlar ne işe yarıyor? Yumurtanın iyisi ve sağlıklısı nasıl anlaşılır? İşte cevabı..
    • 23.10.2022 - 17:37
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    Yumurta alırken bunlara dikkat edin! Bu kodlar ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor!

    Son yıllarda görmeye alışık olduğumuz yumurta üzerindeki kodların bazı anlamları olduğunu biliyor muydunuz? Yumurtaların üzerindeki kodların her biri farklı bir anlama geliyor.

    Yumurta alırken özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Yumurta üzerinde yazan kodlar o yumurtanın ne kadar sağlıklı olduğunu ve kalitesini göstermektedir.

    Yumurta alırken bu kodlara mutlaka dikkat etmeniz tavsiye edilir. Sizler için bu kodların hangi anlama geldiğini derledik. İşte yumurta alırken dikkat etmeniz gerekenler..

    Yumurta alırken bunlara dikkat edin! Bu kodlar ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor! #1

    "0" Organik yumurta

    Organik yumurta almak istiyorsanız yumurta üzerindeki kodun 0 ile başlaması gerekmektedir. TR ibaresi önünde "0" rakamını görürseniz o yumurtanın organik olduğunu anlayabilirsiniz. Bu kodun olduğu yumurtalar tavuğun hiçbir kimyasal içerikli ürün tüketmediği ve doğal bir şekilde beslendiğini gösterir.

    "1" Gezen tavuk yumurtası

    "1" kodlu yumurtalar en doğal yumurtalar sıralamasında ikinci sıradadır. Organik yumurta fiyatları yüksek olduğu için ona en yakın alınabilecek yumurta "1"  kodlu yumurtalardır. Bu yumurtalar gezen tavuk yumurtasıdır.

    "2" Kümes tavuğu yumurtası

    2 numaralı koda sahip olan yumurtalar, kümeste yaşayan tavuklara ait yumurtalardır. Bu yumurtaları gelişim çağındaki çocukların ve rahatsızlığı bulunanların tüketmemesi tavsiye edilir.

    "3" Kafes tavuğu yumurtası

    Bu koda sahip yumurtalar endüstriyel üretim ile hızlı yumurta alınabilmesi için kafeste yetiştirilen tavuklardan alınan yumurtalardır. Mümkün oldukça bu koda sahip yumurtaların tüketilmemesi tavsiye edilmektedir.


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