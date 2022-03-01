Yumurta dondurma işlemi için kadınlara ‘erken yaş’ uyarısı

Yumurta dondurma işlemine yönelik açıklama yapan Prof. Dr. Rukset Attar, kadınlara erken yaş uyarısında bulunarak, “Yumurta dondurma işlemi için ideal yaş 35-40 arasıdır” dedi.

Kariyer, hastalık gibi birçok nedenler çocuk sahibi olma hayallerini erteleyen kadınlarda, yaş ilerledikçe yumurta kalitesi ve gebelik başarısı etkileniyor.

İlerleyen yıllarda gebe kalmayı düşünen kadınlar için yumurta dondurma işlemi çözüm oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Rukset Attar, yumurta dondurma işlemine yönelik bilgiler verdi.

İşlemin, yumurta rezervi az ve erken menopoz riski olan kişilerde de uygulandığını dile getiren Prof. Dr. Attar, işlem için ideal yaşın 35-40 arası olduğunu söyledi.

“YUMURTA DONDURMA YAŞI ÇOK ÖNEMLİ”

Prof. Dr. Rukset Attar, “Yumurta dondurma yaşı çok önemli. Çünkü yaş, yumurta kalitesini ve gebelik başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biri. Yumurta dondurma işleminin ardından yumurta çözüldükten ve sperm ile buluştuktan sonra yüzde 30-60 arasında başarı oranı var.” diye konuştu.

“YUMURTALARI 5 YIL KADAR DONDURABİLİYORUZ”

Yaşın dışında hastalığı nedeniyle yumurta dondurma işlemi yapılacak kişilerde hastalığının ve uygulanan tedavinin önem kazandığını hatırlatan Prof. Dr. Attar, “Örneğin hasta eğer kemoterapi alacaksa hangi yaşta olursa olsun tedaviden önce yumurtalarını dondurması gerekiyor. Ya da kadının genel durumuna göre, riski gördüğümüz an yumurta dondurma işlemi yapabiliyoruz. Yumurtaları 5 yıl kadar dondurabiliyoruz.” dedi.

TÜP BEBEK İŞLEMİ SIRASINDA DA UYGULANABİLİYOR

Yumurta dondurma işlemini, yumurta rezervi az olan, erken menopoz riski olan, kemoterapi, radyoterapi alan kadınlarda da uygulanabildiğini söyleyen Prof. Dr. Attar, “Tüp bebek işlemleri sırasında da yine fazladan yumurta gelişmişse bu işlemi uygulayabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

YUMURTA REZERVİ DÜŞÜK OLANLARDA DA BAŞARI GETİRİYOR

Yumurta dondurma işleminin tüp bebeğe benzer bir yöntemle yapıldığını belirten Prof. Dr. Attar, “Adetin 2’nci ve 3’üncü gününde hastanın hormonlarına ve yumurta sayısına bakıyor, gerekli testleri yapıyoruz. Ardından tüp bebek için kullandığımız ilaçları verip belli günlerde takibe çağırıyoruz. Takipler sınasında yumurtaların boyutlarını ultrasonla kontrol ediyoruz. Belli büyüklüğe ulaşan yumurtaları çatlatma iğnesinden 34-36 saat sonra genel anestezi altında topluyoruz. Yumurta rezervi çok azsa ve ilerde gebe kalamayacaksa ilerde gebe kalabilmeyi sağlamış oluyoruz. Sağlıklı bebekler dünyaya gelebiliyor.” diye konuştu.

HIZLI DONDURMA İLE ŞANS DAHA DA YÜKSEK

Yumurta dondurma işleminde hızlı ve yavaş olmak üzere iki yöntem kullanıldığını da söyleyen Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. Attar, “Yapılan çalışmalar vitrifikasyon yani hızlı dondurma yöntemiyle dondurulan yumurtaların kalitesi ve gebelik oranının daha iyi olduğunu gösteriyor. Vitrifikasyon yöntemini tüp bebek tedavisinde fazla olan embriyoları dondurmak amacıyla da kullanıyoruz.” dedi.

“ERKEN DONDURMUŞSA ELDE EDİLEN BAŞARI DA O KADAR YÜKSEK”

Prof. Dr. Attar, yaş ve başarı oranının paralel olduğuna vurgu yaparak, “Yumurta dondurma işleminin ardından yumurta çözüldükten ve sperm ile buluştuktan sonra yüzde 30-60 arasında gebelik başarısı var. Bunu etkileyen faktörlerden en önemlisi yumurtanın dondurulduğu yaş. Hasta bunu ne kadar erken dondurmuşsa elde edilen başarı da o kadar yüksek oluyor.” ifadelerini kullandı.