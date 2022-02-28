Yumurtada salmonella bakterisi uyarısı: Kirli kabuğun, organiklikle alakası yok

Yumurtanın hijyenik koşullarda üretilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Denli, kabuklara bulaşan gübrenin organiklikle bir ilişkisi olmadığını belirterek salmonella bakterisine karşı uyardı.

Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü tarafından yürütülen 'Organik Tavuk Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında üretilen tavuk ve yumurtalar hem üniversite kampüsünde hem marketlerde tezgahlardaki yerini aldı.

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Denli, yumurtanın çiftlikten sofraya kendi ambalajında gelen bir ürün olduğunu belirtirken, yumurta ile ilgili çok spekülasyon yapıldığını ifade etti.

Prof. Dr. Denli, protein bakımından son derece zengin bir gıda olan yumurtanın hem fizyolojik gelişim için hem sağlıklı bir yaşam için ideal olduğunu kaydetti.

“GÜBRE BULAŞMIŞ YUMURTADAN UZAK DURSUNLAR”

Özellikle çocukların tüketmesi gereken bir gıda olduğunu belirttiği yumurtanın hijyenik koşullarda üretilmesinin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Denli, şunları söyledi:

"Herhangi bir şekilde gübre bulaşmış veya farklı bir şekilde kirlenmiş yumurtalardan uzak dursunlar. Bunların doğallıkla, organiklikle bir ilişkisi söz konusu değildir. Sadece tüketiciyi kandırmaya yönelik bir durumdur.

“GIDA ZEHİRLENMESİNE YOL AÇABİLİR”

Özellikle 'salmonella' dediğimiz bir bakteri, kabukta sıkça bulunan bir bakteridir. Yumurta bu şekilde veya tam pişirilmeden tüketildiğinde gıda zehirlenmelerine de yol açabilmektedir. Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü olarak Kanatlı Kümes Hayvanları Yetiştirme Tesisi'mizi 2014 yılında kurduk. Bu tesisin kurulumuyla beraber, bölge tavukçuluğuna hizmet etmeye çalıştık. Özellikle gezen tavuk yumurtası, bölgemizde ve ilimizde fazla talep görmektedir. Biz de bu talepler doğrultusunda daha kaliteli, daha hijyenik gıda arzı nasıl yapılır bunla ilgili çalışmalarımızı yürütmekteyiz."





SALMONELLA BAKTERİSİ NEDİR

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.