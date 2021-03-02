Yüzdeki koyu lekeler için doğal çözümler

Yüzde oluşan koyu lekelerin nedenlerini ve bunların doğal yollarla nasıl yönetilebileceğini sizin için listeledik.

Genellikle, cildinizdeki melanositler yüzünüzün belirli bölgelerinde normalden daha fazla melanin üreterek anormal şekilde çalıştığında koyu lekeler ortaya çıkar. Onları, sağlıklı cilt bakımı alışkanlıkları uygulayarak ve doğal çözümler kullanarak ortadan kaldırabilmeniz mümkün.

Cildinizde neden koyu lekeler oluştuğunu ve bunları doğal ilaçlar kullanarak nasıl yönetebileceğinizi öğrenmek için aşağı kaydırın.

YÜZDEKİ KOYU LEKELER VE NEDENLERİ

Cildinizde bulunan melanin pigmenti, cildi zararlı ultraviyole radyasyondan korumak içindir. Bazen, kronik güneşe maruz kalma, hormonal dengesizlik veya belirli ilaçların veya ürünlerin neden olduğu tahrişler gibi faktörler, melanositlerin (melanin pigmenti üreten hücreler) aşırı miktarlarda melanin sentezlemesini tetikleyebilir ve bu da vücudunuzun belirli bölgelerinde koyu lekeler olarak yansır.

Yüzdeki koyu lekeler genellikle yanaklarınızda gelişen bir hiperpigmentasyon türü olan 'melazma' olarak adlandırılır. Koyu halkalar, çiller, yaşlılık lekeleri diğer cilt pigmentasyonu veya hiperpigmentasyon türlerinden bazılarıdır.

Fiziksel yorgunluk, dengesiz diyetler, kontrolsüz duygular gibi nedenlerle yüzünüzde koyu lekeler oluşabilir ve bu lekeler zaman geçtikçe koyulaşabilir.

Yüzünüzde koyu lekelere neden olan başlıca nedenlerden bazıları şunlardır:

1. Güneşe maruz kalma

Güneşe aşırız maruz kalma, cildinizi hassaslaşır ve yanarak koyu lekelere neden olur.

2. Hormonal Değişiklikler

Dengesiz duygu karmaşaları ve bazı dönemler, vücudunuzdaki farklı hormonal üretimde dengesizliğe yol açabilir. Özellikle kadınlarda hormonal dengesizlik nedeniyle melazma hamilelik sonrası oldukça yaygındır.

3. İltihap

Çok koyu lekelerin altında yatan neden cilt iltihaplarıdır. Bazı durumlarda yaralanmalardan, akneden ve hatta egzamadan kaynaklanan yara izleri yüzünüzde koyu lekelere dönüşebilir.

4. Uyumsuz ürünler nedeniyle cilt tahrişi

Bazı parfüm ve şampuan gibi ürünlerdeki amonyak bazlı bazı kimyasallar, cildinizde koyu lekeler oluşturan cilt tahrişine neden olabilir.

5. Bazı ilaçların yan etkileri

Steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar gibi ilaçlar, cilt pigmentasyonu ve yüzünüzde koyu lekeler gibi belirli yan etkilere neden olabilir.

Melazmanız olduğunda yüzünüzde, özellikle alın, burnun köprüsü, yanaklar ve çenede kahverengi veya siyah renkli lekeler fark edebilirsiniz. Genellikle bu lekeler yüzeysel ve zararsızdır. Ancak daha derin cilt dokularında meydana gelen hasarlarda yanma hissi ve kaşıntı ortaya çıkabilir.

YÜZDEKİ LEKELER İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER

Aşağıdaki harika bitkilerden yapılan esansiyel yağları sihirli bileşenler olarak cilt bakım ürünlerinize ekleyebilirsiniz. Yüzünüzdeki koyu lekelerin üstesinden gelmenize yardımcı olabilirler.

Biberiye Yağı

Cildinizdeki serbest radikal hasarıyla savaşarak hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olan bitkisel besinler içerir.

Zerdeçal Yağı

Kurkumin adı verilen bir anti-enflamatuar bileşiğe sahiptir. Zerdeçal yağı lekeleri, sivilceleri önlemek ve cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olmak için iyi çalışır. Ayrıca cildinizdeki melanin üretimini düzenleyerek yüzünüzdeki koyu lekeleri de kontrol eder.

Çay Ağacı Yağı

Yüzünüzdeki koyu lekeleri veya yaraları iyileştirmek için yüzey yenileme özellikleri ile en iyi uçucu yağdır.

Papatya Yağı

Papatya yağında bulunan Azulen bileşiği, hücre yenileyici ve cildi yatıştırıcıdır. Aynı zamanda antioksidanlar açısından zengindir ve hasar görmüş cilt dokularını onarmaya yardımcı olan ve koyu lekeleri iyileştiren anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

Sardunya Yağı

Cildinizdeki iltihaplanmanın neden olduğu hiperpigmentasyonu azaltmak için harika çalışır. Cildinizde yatıştırıcı ve tonlama etkisi veren doğal sıkılaştırıcı özelliklere sahiptir.

Lavanta Yağı

Yüzünüzdeki iltihaplanma ve tahriş nedeniyle oluşan koyu lekelerle savaşmaya yardımcı olur. Cildinizin daha hızlı onarılmasına yardımcı olan ve lekeleri azaltan linalil asetat içerir.

Yoğurt

Bir pamuğu yoğurdun içine batırın ve doğrudan yüzünüzdeki koyu lekelere uygulayın. 15-20 dakika sonra iyice durulayın.

Domates

Cildinize domates püresi sürün ve yarım saat bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

Yeşil Çay Ekstresi

Yeşil çay poşetini birkaç dakika kaynamış suda bekletin. Daha sonra yüzünüzdeki koyu lekeleri yeşil çay poşeti ile ovalayın.

Kırmızı Mercimek

Küçük bir bardak kırmızı mercimeği gece boyunca ıslatın ve daha sonra iyice ezerek karıştırın. İnce bir hamurumsu hal aldığında yüzünüze uygulayın ve yarım saat sonra soğuk suyla durulayın.

Limon

Bir miktar limon suyuna aynı miktarda su karıştırın ve pamuk yardımıyla koyu lekelerin üzerine uygulayın. Soğuk suyla yıkamadan önce 15-20 dakika bekletin. Kuru cilt, kesikler veya çürükler varsa yüzünüze limon sürmekten kaçının. Tahrişe neden olabilir.

Papaya

Yüzünüzü düzgün bir şekilde temizleyin ve olgun papaya püresini maske olarak uygulayın. Yarım saat bekletin. Daha sonra maskeyi çıkarın ve ölü cilt hücrelerini pul pul dökmek için yüzünüze dairesel hareketlerle nazikçe masaj yapın.

Portakal Kabuğu

Portakal kabuğu tozu ile sandal ağacı tozunu eşit miktarlarda halinde karıştırın. Karışıma yeterli miktarda gül suyu ekleyerek bir maske hazırlayın. Yüzünüzdeki koyu lekelere uygulayın ve yarım saat bekletin. Daha sonra soğuk suyla yıkayın.

Mango

4-5 kaşık mango posası, 1-2 kaşık bal ve 1-2 kaşık badem yağını karıştırarak ince bir macun hazırlayın. Yüzünüze sürün ve yarım saat bekletin. Daha sonra ılık suyla yıkayın.

Koyu Lekeler İçin Diğer İpuçları

Gün içinde her dışarı çıktığınızda minimum 30 SPF değerine sahip bir güneş kremi kullandığınızdan emin olun. Her 2-3 saatte bir yeniden uygulamayı alışkanlık haline getirin.

Besin değeri yüksek mevsim meyveleri ve sebzelerini tüketin. Ayrıca sarımsak, soğan, yumurta, baklagiller gibi besinler cildinizdeki koyu lekeleri önlemeye yardımcı olabilir. Diyetinizdeki eksiklikleri tamamlayabilmek için besin takviyeleri de alabilirsiniz. Vitamin ve mineral takviyelerinin dozajı konusunda lütfen doktorunuzun tavsiyesine başvurun. Vücudunuzun nemli kalmasını sağlamak için yeterli su için. Su, toksinlerin vücudunuzdan atılmasında önemli bir rol oynar. Cildinizde oluşan çatlaklarla doğrudan bir ilişkisi olduğu için sigara içmekten tamamen kaçının.

Stresten kaçının. Kendinizi zihinsel ve fiziksel olarak dengede tutmak için düzenli olarak anti-stres uygulamaları yapın.

Koyu lekeler, dikkatli ipuçları izlenekere genellikle 6-12 ay içinde kaybolur. Kimyasal işlemler solma sürecini hızlandırsa da yan etkileri olabilir. Koyu lekeler çoğunlukla endişe kaynağı değildir, ancak lekelerin boyutunda ve renginde bir değişiklik fark ettiğinizde bir doktora danışmanız iyi olacaktır çünkü bunlar cilt kanserine işaret edebilir.