Zeytinyağının koronavirüse etkisi, Giresun'da yapılan bilimsel çalışma ile ispatlandı

Koronavirüs hastaları üzerinde yapılan çalışma ile zeytinyağının hastalığı tedavi edici özelliğinin olduğu, ölüm oranlarını azalttığı bilimsel olarak kanıtlandı.

Şifa kaynağı zeytinyağının koronavirüs üzerindeki etkisi, Giresun’da yapılan çalışmalar ile saptandı.

Zeytinyağının, koronavirüs hastalığını tedavi edici özelliği olduğu ispatlandı. Araştırmanın 1 yıl sürdüğünü ifade eden Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, zeytinyağının koronavirüs tedavisinde hayat kurtaran bir etkisi olduğunu belirlediklerini söyledi.

İlgili bilimsel sunumu önümüzdeki eylül ayı içerisinde Avusturya’nın Başkenti Viyana’daki Espen Beslenme Kongresi’nde yapacaklarını söyleyen Dülger, zeytinyağının KOAH hastalığı gibi bazı alanlarda şifa yönünün bilindiğini, fakat koronavirüse yakalanan hastalarda ilk defa yapılan bilimsel bir çalışma olduğunu belirtti.

“Zeytinyağını yardımcı tedavi olarak hastalarımıza vermek nasıl olur düşüncesiyle bir çalışma yürüttük”

Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, şu ifadeleri kullandı:

“Covid-19 hastalarına karşı tıbbi uygulamalarımızda dünya tıbbıyla entegre olarak tedavisini yoğun bakımlarda servislerde verdik. Fakat bunları yaparken bilimsel olarak koronavirüs hastalarına karşı ne yapabilirizin çalışmalarını yapmamız da gerekirdi. Çünkü tıp ilmi sadece hasta tedavi etmek değil, aynı zamanda çeşitli, yenilikçi tedavi yöntemleriyle, ilaçlarla insanlığın hizmetine bilgi akışı sunmak da bulunmaktadır. Koronavirüs salgını esnasında kullanılan ilaçların çoğu özellikle üst ve orta düzey ilaçların çoğu yabancı menşeili ilaçlardı. Covid-19 salgınının ilk günlerinde zeytinyağını yardımcı tedavi olarak hastalarımıza vermek nasıl olur düşüncesiyle bir çalışma yürüttük."





“Vefat oranlarının, diğer hastalara göre yüzde 50 azaldığını ispat ettik”

Ağızdan beslenme kabiliyeti olan hastalara gıda takviyesi olarak günde 3 sefer 20 mililitre zeytinyağı verdiklerini belirten Dülger, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Zeytinyağı içerisindeki polifenoller, antioksidan maddeler ve antiviral, bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri sonucunda orta dereceli ağırlıkta seyreden Covid-19 enfeksiyonlu 76 hastamızın vefat oranlarının, diğer hastalara göre yüzde 50 daha az oranda olduğunu bilimsel olarak ispat ettik. Bu yaklaşık bir yıllık bir çalışmaydı. Bu çalışmamızın bilimsel verilerini bu yıl eylül ayı içerisinde Avusturya Viyana’da yapılacak olan dünyanın sayılı büyük beslenme kongrelerinden birisi olan Espen Beslenme Kongresi’ne sunduk ve bilimsel yazımız kabul edildi. Bilimsel yazımızın başlığı 'Kuzey Ege zeytinyağının Covid-19’lu hastalarda hayat kurtarıcı etkisi' Bu Covid-19’lu hastalarda dünyada yapılan ilk zeytinyağı çalışmasıdır.





“Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 'Zeytinyağı yiyiniz ve sürünüz' uyarısı ve önerisi vardır”

Dünyada başka ülkeler de bu alanda çalışmalar yapmış ancak sonunu getirememişlerdir. Çünkü bizim zeytinyağımızın asit oranı daha yüksektir ve antik bir zeytinyağıdır. Diğer zeytinyağlarından farklı şifa özellikleri de vardır. Biz de kendi ülkemizin zeytinyağını beslenme tedavisini diğer ilaçlara ilaveten verdiğimiz hastalarımızın tedavisini, diğer hastalara oranla yüzde 50 daha fazla artırdık. Bu bilimsel veriyi de Viyana’da sunacağız. Kabul yazımızı aldık. Memleketimiz için hem tıbbi, hem ileride ticari fayda sağlayacak bilimsel bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Zeytinyağının şifa verici etkisi hem dini olarak hem de yazılı başka kaynaklarda da vardır. Hatta Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 'Zeytinyağı yiyiniz ve sürünüz' uyarısı ve önerisi vardır. Bir de dünya tıbbında KOAH hastalarda şifalı etkisi olduğu biliniyor.”