Zonguldak’ta, hastanın safra kesesinden 250 taş çıktı

Karın ağrısı şikayeti ile gittiği hastanede safra kesinde taş olduğu öğrenilen hastadan, toplamda 250 taş çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Doktor İlhan Taşdöven, taşlarla adını yazdı.

Zonguldak’ta ikamet eden 45 yaşındaki hasta, karın ağrısı şikayeti ile başvurduğu Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testler neticesinde, safra kesesinde taş olduğunu öğrendi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından hasta, kısa sürede ameliyata alındı.

Ameliyat, yaklaşık 1 saat sürdü

İHA’nın haberine göre; Operatör Dr. İlhan Taşdöven tarafından laparoskopi yöntemi ile hastanın safra kesesi ameliyatı yapıldı.

Ameliyat yaklaşık olarak bir saat sürerken, hastadan çıkan taş sayısı 250’yi buldu.

Çıkardığı taşlarla adını yazdı

Doktor, hastadan çıkan taşlarla adını yazdı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.