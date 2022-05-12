Zonguldak'ta kanser adamın gırtlağındaki tümör, lazerle temizlendi

Gırtlak kanseri olan 61 yaşındaki Ahmet D.’nin tümörü, lazer teknoloji kullanılarak temizlendi. Sağlığına kavuşan Ahmet D., “Hiçbir şeyim yok. Ağrım yok” dedi.

61 yaşındaki Ahmet D., ses kısıklığı şikayeti ile gittiği hastanede gırtlak kanseri olduğunu öğrendi. Ahmet D.’nin tedavisine, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde başlandı.

AA’nın haberine göre; Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde Ahmet D.’nin gırtlağındaki tümör, Türkiye’de az uygulanan tedaviyle sağlığına kavuştu.

Tümör, Dr. Deniz Baklacı ve ekibi tarafından lazer cerrahisiyle kanamasız şekilde temizlendi.

“Boyunda hiçbir kesi olmadan yapılan bir cerrahi”

Hastalığın erken evrede teşhis edildiğini belirten Baklacı, şu ifadeleri kullandı:

"Cerrahiyi planladık. Aslında iki teknik var; açık ve kapalı uygulanan teknikler. Bu hasta kapalı teknik için uygundu. Boyunda hiçbir kesi olmadan yapılan bir cerrahi. Ağızdan girerek yapıyoruz. Burada rutin konvansiyonel tekniklerimizden farklı olarak biz lazer kullandık. Lazerin avantajları kanamanın az olması, ödemin az olması, hastada herhangi bir soluk borusuna delik açılmadan cerrahinin sonlandırılıyor olması.

Zonguldak'ta gırtlağındaki tümörden lazer cerrahisiyle kurtuldu VİDEO







"Öncelikle hastaların bu tarz cerrahiler için uygun olması lazım”

Hastaneye yatış süresi, ağrısı, yeme yutma güçlüğünün diğer uygulamalara göre az olması tabii ki avantajdı. Bu cerrahilerden sonra hastaları yakın takibe alıyoruz. Ses ve gırtlak muayenesi yapıyoruz.Öncelikle hastaların bu tarz cerrahiler için uygun olması lazım."

Kendisini iyi hissettiğini belirten Ahmet D. ise, "Hiçbir şeyim yok. Ağrım yok. Hocam ve ekibine çok teşekkür ederim. Ameliyatım çok başarılı geçti." dedi.