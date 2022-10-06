Zonguldak'ta yüzünde 50 yıldır taşıdığı kurşun ameliyatla alındı

50 yıldır yüz kemiğinde bulunan kurşunu sonunda ameliyat ile aldırdı. Kurşunu aldırdıktan sonra oluşacak sorunlardan korktuğunu belirten hastanın yüzündeki mermi endoskopik yöntemle alındı.

Zonguldak’ta yaşayan 63 yaşındaki emekli işçi, 7 çocuk babası Kazım Koca, nefes alma güçlüğü problemi ve burnunun giriş deliğinde bir kitle hissetiği gerekçesiyle Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Kazım Koca’yı muayene eden doktor, Koca’nın burnunda bir kurşun ve kurşunun çevresinde çeşitli doku parçaları tespit etti.

'Herkes bir şeyle gidemiyor öbür dünyaya diye düşünüp ben bir kurşunla gideyim'

13 yaşındayken kendisine kurşun saplandığını söyleyen Koca, “O an burnum yanmıştı. Olay olduğunda 13 yaşındaydım. Sonrasında bir zararı olmadığı için aldırmadım. İstanbul’da ameliyata riskli dediler, bir de korona vardı. Orada da aldırmadım. Herkes bir şeyle gidemiyor öbür dünyaya diye düşünüp ‘ben bir kurşunla gideyim’ dedim, aldırmadım. İstanbul’da özel bir doktora gitmiştik. ‘Ameliyat riskli bence aldırmasan iyi’ dedi. ‘Niye’ dedim; ‘Beyin damarlarınla göz damarların burnuna denk geliyor’ dedi ben de vazgeçtim.” diye konuştu.

Yarım asırdır yüz kemiğindeki mermi ile yaşadı

Koca’nın 13 yaşındayken köyünde yaşadığı bir olay üzerine yüz kemiğine saplanan mermi tam 50 yıl sonra endoskopik yöntemle yüzünde herhangi bir kesik olmadan alındı.

Bir insanın vücudunda kurşunla yaşamasının sorun olabileceğini belirten Doç. Dr. Deniz Baklavacı, “Hastanın hikayesini sorguladığımızda, tesadüf eseri yüzüne gelen bir kurşunun içerde kaldığı ve çıkarılmadığını öğrendik. Bununla ilgili komplikasyonlar oluşabilirdi, sonuçta metalik yabancı bir cisim. Ancak hastanın şansı şu ki; kurşun vücut tarafından bir koruyucu dokuyla kaplanmış ve kitle halini almış. Yan etki yapmamasının nedeni büyük ihtimalle yabancı cismin doku ile korunaklı hale gelmesiydi.” dedi.

DHA'nın haberine göre; merminin yüz kemiğinde, dişlerin üzerinde ‘maksilla’ adı verilen bölgede olduğunu ifade eden ve burun bölgesinden işlem yaptığını belirten doktor, “Bu hasta görülebilecek çok nadir bir tabloydu. Ben de meslek hayatında ilk defa karşılaştım.” diye konuştu.