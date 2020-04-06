Sağlıkçı gibi giyinerek direksiyon başına geçti

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların olup olmadığını denetledi.

Uygulama sırasında bir halk minibüsü şoförünün koronavirüse karşı aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı.

ŞOFÖRDEN KORONAYA KARŞI ÖNLEM

Maskenin yanı sıra, siperlik ve tulum giyen minibüs şoförü Alper Tunga Demir, "Koronavirüs hastalığına karşı kendimce böyle bir önlem aldım. Hem yolcularımızın hem de kendi sağlığımız için tedbir aldım." dedi.

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