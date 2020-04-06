taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7753
Euro
7.3212
Altın
1640.38
Borsa
91246.07
Gram Altın
356.942
Bitcoin
48188.05

Sağlıkçı gibi giyinerek direksiyon başına geçti

Tokat’ta, koronavirüs salgınına karşı önlem alan şehir içi halk minibüsü şoförü, tulum, maske ve siperlik taktı.

İHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sağlıkçı gibi giyinerek direksiyon başına geçti

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, toplu taşıma araçlarında 65 yaş üstü ile 20 yaş altı vatandaşların olup olmadığını denetledi.

Uygulama sırasında bir halk minibüsü şoförünün koronavirüse karşı aldığı önlem dikkatlerden kaçmadı.

ŞOFÖRDEN KORONAYA KARŞI ÖNLEM

Maskenin yanı sıra, siperlik ve tulum giyen minibüs şoförü Alper Tunga Demir, "Koronavirüs hastalığına karşı kendimce böyle bir önlem aldım. Hem yolcularımızın hem de kendi sağlığımız için tedbir aldım." dedi.

Sağlıkçılar gibi giyinerek direksiyon başına geçti VİDEO

Sağlıkçı gibi giyinerek direksiyon başına geçti

İlginizi Çekebilir
İzmir'de, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Şehirlere giriş ve çıkışların yasaklanmasının ardından, Sabuncubeli Tüneli'nde sabahın erken saatlerinde başlayan yoğunlukta, izin belgesi olmayan vatandaşlar, geri çevrildi.
Rize'de 2 hemşire koronayı yendi
Koronavirüs tedavisinde görev alarak salgına yakalanan iki hemşire sağlığına kavuşarak taburcu edildi
Denizli’de sosyal mesafeli kuyruk
Koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT önüne gelenler, sosyal mesafeyi koruyunca uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri ise sık sık anons geçti.
Korona salgını maske savaşlarını başlattı
Virüsün yayılmasıyla birlikte birçok ülke birbirinin maskesine el koyarken; Türkiye, kendi halkının adresine bedava maske gönderiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
İran'dan Çin'e: Vaka sayılarıyla dünyayı yanılttınız
178
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin sayısı artıyor
106
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
Karantinadan kaçıp Rize'ye giden hasta yakalandı
369
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
Demet Akalın karantinada kebapçı çağırdı
415
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
İngiltere'nin Çin'den aldığı test kitleri virüslü çıktı
223
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul için hekimlerle buluştu
87
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
Cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar
392
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir