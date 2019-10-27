Sağlıklı yaşam için: Doğada Hayat Var

Sağlıklı yaşamak herkesin en çok isteyeceği şeylerden biri ve hatta en önemlisi diyebiliriz. “Yaşam kalitesi” denilen şeyin birinci şartı sağlıklı olmaktan geçiyor. Peki, ilaçlar bizim sağlıklı olmamıza mı neden oluyor, yoksa bizi daha çok hasta mı ediyor? Bu sorunun net cevabı olsa bile, yine de tartışmaya açık bir konu; ama bitkilerin insan sağlığındaki etkileri yadsınamayacak kadar önemli bir yer tutuyor. Prof. Dr. Karabulut, “Doğada Hayat Var” ile bilimsel bilgiyi sıkıcı olmayan bir dille ve laboratuvar ortamında kanıtlanmış verilerle aktarıyor. Çağın bize sunduğu ölümcül hastalıklardan nasıl korunacağımız, hepimizin merak ettiği bir konu. Birçok karmaşık bilgi var; ama biz hangisine inanacağımızı bilemiyoruz. Bu karmaşada Prof. Dr. Karabulut, merak edilen sorulara “Doğada Hayat Var” ilecevap veriyor.

DOĞADA HAYAT VAR

Prof. Dr. Karabulut, bir analiz kitabı olan “Doğada Hayat Var” ile insan bedeninin işleyişi için temel yapı taşları olan vitaminler, mineraller, yağlar, proteinler üzerine temel bilgileri ve sağlıklı yaşam için bitkisel önerileri sunuyor. Vitamin ve mineral çeşitlerini teker teker ele alarak bunların hangi besinlerden alınabileceğini anlaşılır bir dil ile anlatıyor. Sağlığı koruma ve doğayla uyumlu yaşama bilincini verdikten sonra “Doğa Eczanesi” adını verdiği bölümde çoğu hepimizin mutfağında olan sebze ve meyvelerin koruyucu özelliklerini tek tek anlatıyor. Prof. Dr. Karabulut, yaşam içerisinde karşılaştığımız bütün hastalıkların devasını doğada bulabileceğimizi savunuyor. Yazar, Karmaşık ve pahalı reçeteler vermek yerine, kolay anlaşılır ve kısa zamanda erişilebilir devaların varlığını gösteriyor.

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama da var:

“Beslenmenin ve sağlığın kısa tarihinden, tarihin gördüğü en büyük katil kansere; yaşam kaynağı vitaminlerden insan vücudunun koruma kalkanı minerallere, hormonlardan yağlara, proteinlere, metabolizmamız için en faydalı yiyeceklere uzanan bir hatta sağlıklı bir yaşamın ipuçlarını veriyor.”





Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut

Doğada Hayat Var

Timaş Yay.

S.: 272

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Sonay Karaman

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