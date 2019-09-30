Sağlıklı yaşam ve geriye yaşlanmanın yolları: Sindirim Sanatı

Sağlıklı yaşamı insanın sahip olduğu en değerli şey olarak niteleyebiliriz; çünkü sağlıklı olmak hayatı yaşamak ve hayattan zevk almak anlamına geliyor. Kişi hastalanınca sürekli olarak iyileşmenin ve bu durumdan kurtulmanın yollarını arıyor. Peki, hasta olmamak için önlemler alıyor muyuz? Spor yapmaya doğru beslenmeye çalışıyor muyuz? İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan İnsel, tam da bu noktada “Sindirim Sanatı” ile farkını ortaya koyuyor. Hastalığa çare bulmak yerine “nasıl hasta olmayız?” Sorusuna cevap veriyor. Çarpıcı, etkili ve uygulanması kolay yöntemler ile okuyucuya ölümsüzlüğün sırrını vermese bile uzun ve kaliteli yaşamın sırlarını paylaşıyor.

SİNDİRİM SANATI

Modern Mayr Metodu etkili, kolay ve hızlı sonuç veren bir kilo verme yöntemi olmanın yanı sıra sağlığını korumak isteyen herkesin öğrenebileceği/uygulayabileceği bir yaşam tarzı değişikliği olduğunu da söyleyebiliriz. Kronik hastalıklardan korunmanın, onlara yakalandıktan sonra iyileştirmeye çalışmaktan çok daha değerli olduğunu gösteren bütüncül tıp anlayışı ile şekillenen bu metod, kişiye yeni bir yaşam standardı sunuyor. Dr. İnsel'in Mayr Metodu'nu hayatımıza uygulamanın kolay yollarını anlatıyor. Modern Mayr Beslenme Yöntemi ile okuyucu, mümkün olabilecekleri düşündükçe zihinsel bir haz yaşıyor. Aynı zamanda dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz de bu kitabın okunmaya der olduğunu söylüyor. “Sindirim Sanatı”nın önsözünü Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kaleme alıyor.

“Bağırsaklarımızda, vücudumuzdaki hücre sayısından 10 kat fazla bakteri vardır ve Dr. Hasan İnsel bize bu orduyu sağlığımızı iyileştirmek için nasıl kullanacağımızı anlatıyor.”

Tanıtım bülteninde Uluslararası Mayr Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Alex Witasek’ın, şöyle bir açıklaması da var:

“Medeniyetin sebep olduğu bütün hastalıklardan korunmak ve tedavi etmek için bütüncül ve rahat uygulanan bir yöntem F. X. Mayr Hekimliği... F. X. Mayr Terapisi’nin başlıca etkileri sindirim sisteminin yenilenmesi, metabolizmanın dengelenmesi, vücudun duruş biçiminin düzeltilmesi, enflamasyonun azaltılması, insülin düzeylerinin düşürülmesi, hücresel otofajinin desteklenmesi ve genlerin onarım potansiyelinin artırılmasına yöneliktir. Böylece daha çok enerji, daha az hastalık, daha az ağrı, ideal vücut ağırlığı, daha uzun ve daha sağlıklı bir yaşam kolayca mümkün hale gelir. Dr. Hasan İnsel’in Türk okurları için bu değerli kitabı yazmasından çok mutlu oldum. Eminim ki bu kitap okuyan herkesi hayatın keyifli yanlarından uzak kalmadan, daha sağlıklı bir yaşam tarzına teşvik edecektir.”





Sindirim Sanatı

Dr. Hasan İnsel

Destek Yay.

S.:168

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Sonay Karaman

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