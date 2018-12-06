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Şahabettin Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis cezası

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 06.12.2018 - 16:05..
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Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

HARPUT'A 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Harput'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan sanığın, hakkındaki "Örgüt yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine hükmetti.

Şahabettin Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis cezası

EV HAPSİ VE ŞEHİR DIŞINA ÇIKMAMA KARARI VERİLDİ

Heyet, Harput hakkında daha önce verilen ev hapsini, karar onanana kadar yaşadığı kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevirdi.

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