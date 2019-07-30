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Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Servis midibüsünün çarptığı park halindeki otomobilde bulunan şahıs yaralandı. Şahsın köpeği sahibinden uzak olunca çevredekilere zorluk çıkardı.

DHA | 30.07.2019 - 03:07..
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, servis güzergahından topladığı yaklaşık 15 işçiyi fabrikalara götürmek için yola çıkan Erdinç Yalçın (30) yönetimindeki servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önce yol kenarındaki Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE panoları ile trafik levhalarına, daha sonra ise park halindeki 59 SA 120 plakalı otomobile çarptı. Kazada, otomobilde eşini bekleyen Selime Arslan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

PUK, ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Otomobilde bulunan Arslan'ın 'puk' isimli köpeği ise sağlık ekiplerinin yaralı kadına müdahalesi sırasında çevredekiler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Selime Arslan, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çevredekilerin kucağına aldığı köpek, yaralı kadının eşine teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

Sahibi kazada yaralanan köpek, zor sakinleştirildi

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