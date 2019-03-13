25 Aralık tarihinde İngiltere'nin Stoke-on-Trent kentinde sokağa atılan sevimli bir köpeğin görüntüsü sosyal medyada en çok konuşulanlardan biri olmuştu.

YENİ EVİNE KAVUŞTU

Terk edildiği sırada üzgün görüntüsüyle milyonların bir anda kalbini çalan köpek, artık çok daha mutlu. ABD'li rap yıldızı Snoop Dogg'un da sahiplenmek istediği köpek yeni yuvasına kavuştu.

HAYIRSEVERİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADILAR

RSPCA'nın bölge yöneticisi Rachel Butler, köpeğin yeni sahibinin kimliğini de açıkladı. Köpeği sahiplenen kişi; Herefordshire bölgesinde yaşayan Laurence Squire isimli hayvansever oldu.

Sahibi tarafından terk edilen köpek yeni evine kavuştu İZLE



MÜKEMMEL BİR SAHİP OLACAK

Snoop için doğru evi bulmanın zaman aldığını belirten Butler, "Köpek başına gelenlerden çok etkilenmişti. Bu yüzden onu tanımak için zaman harcadık, Daha sonra Laurence bizimle temasa geçti ve onun Snoop için mükemmel bir sahip olacağını düşündük." dedi.