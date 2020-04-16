Sahibi tedaviye alınan köpek, hastane önünden ayrılmıyor

Bartın'da pazar günü rahatsızlanan Önder S., 112 Acil Servis ekibi tarafından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne getirildi.

Bu sırada Golden Retriever cinsi köpeği de ambulansı takip ederek, hastanenin önüne geldi.

5 GÜNDÜR BEKLİYOR

Önder S., yoğun bakım servisinde tedaviye alınırken, köpeği de 5 gündür hastanenin önünde bekliyor.

"İHTİYAÇLARINI KARŞILIYORUZ"

Hastane personeli ve büfe işletmecisi Mehmet Çetin (45) ise kapı önünde duran köpeği besliyor. Çetin, “Köpeğin, pazar günü buraya yoğun bakıma yatan bir hastanın olduğunu öğrendik. Hastane bahçesinden hiç ayrılmıyor. Biz de hastane personeli ile birlikte onun ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Gece gündüz buradan hiç ayrılmıyor. Bu bize güzel bir örnek, tüm insanlığa ders olması gereken bir davranıştır.” dedi.