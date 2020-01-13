Sahibini beklemekten sıkılan köpek

Avustralya’nın Güney Melbourne bölgesinde bulunan Mornington kentinde marketten hızlıca alışveriş yapmak isteyen bir adam, köpeklerini arabada bırakarak markete gitti.
Arabada sürücü koltuğuna geçen köpek, sahibini çağırmak için sürekli kornaya basmaya başladı.
Arabada sıkılan köpek sahibini kornaya basarak çağırdı ViDEO
"SADECE 5 DAKİKALIĞINA GİTMİŞTİM"
Korna sesini duyan adam hızlıca arabaya gelerek, “Geldim, sadece 5 dakikalığına gitmiştim.” dedi.
Bu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.