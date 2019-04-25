Sahibini öldüren kuş satılık

ABD'nin Florida Eyaleti’nde çiftçilik yapan 75 yaşındaki Marvin Hajos, ayağı kayıp düştükten sonra Cassowary cinsi kuşunun saldırısına uğrayıp hayatını kaybetmişti.

NY Post'un haberine göre, Gulf Coast Livestock isimli müzayede evi, kuşun 27 Nisan'da açık artırmaya çıkarılacağını açıkladı. Müzayede evinden yapılan açıklamada, ölen çiftçinin vasiyetinde kuşlarının sahipsiz kalmaması için açık artırmada satılması olduğu belirtildi.

GAGASI İLE ÖLÜMCÜL

Cassowary, dünyanın en tehlikeli kuşu olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil edildi. İki metre yükseklik ve 60 kg ağırlığa ulaşabilen bu kuşlar, saatte 50 km hız yapabiliyor.

Avustralya ormanlarında ve Yeni Gine'de yaşayan Cassowary’nin pençeleri ve gagası aynı derecede ölümcül.