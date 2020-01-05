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Sahil Güvenlik botuyla göçmenleri taşıyan bot çarpıştı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli Sahil Güvenlik botunun çarpışması sonucu 2 kişi öldü,3 kişi kayboldu.

AA | 05.01.2020 - 13:02..
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İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin kullandığı bot ile göçmenleri taşıyan lastik botun çarpışması sonucu kaybolan kişileri arama çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sabaha karşı Dikili'ye bağlı Bademli köyü açıklarında, seyir ve can emniyetini almayan hareket halindeki göçmenleri taşıyan bot ile bölgede görevli, "lastik kontrol bot" özelliğindeki Sahil Güvenlik botunun çarpıştığı bildirildi.

3 GÖÇMEN ARANIYOR

Açıklamada, bölgeye iki Sahil Güvenlik botunun daha sevk edildiği belirtilerek, "İcra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 51 göçmen sağ olarak kurtarılmış, 2 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Kurtarılan 51 göçmenden 18’i hastaneye sevk edilmiştir. Göçmenlerden alınan ilk ifadeler doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen 3 göçmenin bulunması maksadıyla bölgede arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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