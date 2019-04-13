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Sahil güvenlik ekipleri göçmenleri karada buldu

Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan 24’ü çocuk, 13’ü kadın toplam 53 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından denize açılmadan yakalandı.

İHA | 13.04.2019 - 21:07..
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Aydın Didim ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Didim’e bağlı Manastır Koyu’nda karada bir grup kaçak göçmenin kaçış hazırlığı yaptığı tespit etti.

Sahil güvenlik ekipleri göçmenleri karada buldu

GÖÇMEN BÜROYA TESLİM EDİLDİLER

Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, Manastır Koyu’na çıkarak yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlığındaki Suriye uyruklu 53 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Didim Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan kaçak göçmenler, ardından il göçmen bürosuna gönderildi.

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