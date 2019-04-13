Sahil güvenlik ekipleri göçmenleri karada buldu

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Gürcü rakibi Kajaia'yı 3-0 yenen Rıza Kayaalp üst üste 8 toplamda da 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Bir kişi barfiks çekmek için asıldığı basketbol potasının üzerine devrilmesi sonucu yaralandı.

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Hollanda'da 49 çocuğun babası aynı kişi çıktı

Tüp bebek kliniği bulunan bir doktorun tedavi sırasında kendi spermlerini kullandığı ve 49 çocuğun babası olduğu ortaya çıktı.