Sahil güvenlik ekipleri göçmenleri karada buldu

Aydın Didim ilçesinde görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı, Didim’e bağlı Manastır Koyu’nda karada bir grup kaçak göçmenin kaçış hazırlığı yaptığı tespit etti.
GÖÇMEN BÜROYA TESLİM EDİLDİLER
Görevlendirilen sahil güvenlik ekipleri, Manastır Koyu’na çıkarak yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya hazırlığındaki Suriye uyruklu 53 kaçak göçmeni yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Didim Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alınan kaçak göçmenler, ardından il göçmen bürosuna gönderildi.