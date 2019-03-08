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Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Yunanistan adalarına yasadışı yollarla geçmeye çalışan mültecilere Sahil Güvenlik ekipleri geçit vermedi. 25 Filistin uyruklu mülteci deniz ortasında kıs kıvrak yakalandı.

İHA | 08.03.2019 - 02:30..
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Tilkicik Koyu’ndan denize açılan kaçak göçmenler, yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

İHBAR EDİLDİLER

Yasadışı yollardan Yunanistan’ın Leros Adası’na geçmek için akşam saatlerinde Tilkicik Koyu’ndan fiber tekneye bindirilen Filistinliler kısa süre denizde ilerledikten sonra çevredekiler tarafından ihbar edildi. İhbarı alan Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede ihbara konu tekneyi durdurdu. Fiber teknede bulunan 25 Filistinli Sahil Güvenlik botu ile Turgutreis Limanı’na getirildi.
Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi


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