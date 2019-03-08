Sahil Güvenlik ekipleri mültecilere geçit vermedi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yalıkavak Tilkicik Koyu’ndan denize açılan kaçak göçmenler, yapılan ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

İHBAR EDİLDİLER

Yasadışı yollardan Yunanistan’ın Leros Adası’na geçmek için akşam saatlerinde Tilkicik Koyu’ndan fiber tekneye bindirilen Filistinliler kısa süre denizde ilerledikten sonra çevredekiler tarafından ihbar edildi. İhbarı alan Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede ihbara konu tekneyi durdurdu. Fiber teknede bulunan 25 Filistinli Sahil Güvenlik botu ile Turgutreis Limanı’na getirildi.



























