Sahil Güvenlik kaçak göçmenlere geçit vermedi

Aydın’ın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Didim Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu 3 mil açığında denizde ilerleyen lastik bot tespit etti.

13 FİLİSTİNLİ, 6 YEMENLİ

Lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri, bot içinde13 Filistin ve 6 Yemen uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı.

Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim’deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipler tarafından teslim alındı.