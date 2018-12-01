Sahil Güvenlik göçmenleri yakaladı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 23-30 Kasım 2018 tarihleri arasında yaşanan toplam 8 göç olayının 3'ü Sahil Güvenlik İzmir, Kuzey Ege Grup Komutanlıkları, 3'ü Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı, biri Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve diğeri de Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde gerçekleşti.

GÖÇ ROTALARI BELİRLENDİ

Sahil Güvenlik İzmir ve Kuzey Ege Grup Komutanlıkları sorumluluk sahası içinde bulunan Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık, Sığacık, Küçükkuyu bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde yoğunlaşan kontrol ve denetimlerde, Dikili ve Seferihisar bölgelerindeki 3 olayda 135 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan Didim, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Akyarlar, Bodrum ve Kardak bölgelerindeki muhtemel göç rotaları üzerinde icra edilen kontrol ve denetimlerde ise Bodrum ve Didim bölgesindeki 3 olayda 81 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Kaş bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, 1 olayda 24 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı sorumluluk sahası içinde bulunan; Enez bölgesinde icra edilen kontrol ve denetimlerde, 1 olayda 22 düzensiz göçmen yakalandı, bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.

JANDARMA VE EMNİYET YARDIM ETTİ

Gerçekleştirilen 8 göç girişiminin 1'inde Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım talep edilirken, sahil güvenlik unsurları tarafından Bodrum bölgesinde icra edilen arama kurtarma faaliyetinde 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca sahil güvenlik ekiplerince Ayvalık, Kuşadası, Didim, Bodrum ve Kaş bölgelerinde gerçekleşen 11 düzensiz göç olayında, karada tespit edilen 415 düzensiz göçmen ve 9 göçmen kaçakçısı, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

SAGET VE DEGAK TİMİ 61 SAAT UÇUŞ YAPTI

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla icra edilen söz konusu faaliyetlerde, Ege ve Akdeniz'de, 1 Arama Kurtarma Korveti, 31 Sahil Güvenlik Botu, 7 SAGET, 1 DEGAK Timi ve 13 kontrol bottan oluşan yüzer unsurlar tarafından toplam bin 284 saat seyir yapıldı, 26 helikopter ve 4 uçak sortisi ile toplam 61 saat uçuş gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 3 Mobil Radar Timi (MORAD) 160 saat görev yaptı.