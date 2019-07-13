Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçak ve mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 4 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu fark etti.

7 UYRUKTAN 143 GÖÇMEN

Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, İran, Mısır, Filistin, Etiyopya ve Komorlar uyruklu 32'si çocuk, 20'si kadın toplam 143 kaçağı yakaladı.

4 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



















