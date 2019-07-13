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Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

Edirne'de Sahil Güvenlik uçağı ve mobil radarla yapılan denetimlerde, lastik botlarla yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 143 kaçak tespit etti.

DHA | 13.07.2019 - 14:21..
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Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, uçak ve mobil radarla yapılan denetimlerde, ilçe sahili açıklarındaki 4 lastik botta, bir grup kaçak olduğunu fark etti.

7 UYRUKTAN 143 GÖÇMEN

Lastik botları durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan, Pakistan, İran, Mısır, Filistin, Etiyopya ve Komorlar uyruklu 32'si çocuk, 20'si kadın toplam 143 kaçağı yakaladı.

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

4 KİŞİYE GÖZALTI

Öte yandan Enez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, organizatörlük yaptıkları belirlenen 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçaklar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik uçağı tespit etti: 143 göçmen yakalandı

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