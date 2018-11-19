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Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

AA | 19.11.2018 - 07:58..
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Ege Denizi'nde göçmenleri taşıyan bir botun batması üzerine Yumurta Adası'nda mahsur kalan 40 göçmene sahil güvenlik ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi. Sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir göçmen, bir adada 40 civarında kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu ViDEO

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

2 HELİKOPTER VE 1 BOT YOLA ÇIKTI

Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurta Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

10 GÖÇMEN KURTARILDI

Yumurta Adası'nda mahsur kalan 40 kaçak göçmenden, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişinin kurtarıldığı açıklandı. Ekiplerin kurtarma çalışmaları bölgede devam ediyor.

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik'ten Ege Denizi'nde göçmen kurtarma operasyonu

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