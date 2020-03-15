Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri mangal denetimi yapmaya başladı.

Alınan karar uyarınca sahil ve yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

"BEN DOĞRU BULMUYORUM"

Mangal yaparken zabıta ekipleri tarafından uyarılan Gökhan Kara, "İnsanlar sahilde mangal yapmak istiyor. Apartmanlarda yapamayacaklar, doğal olarak sahillerde ya da yeşil alanlarda yapacak. Ben doğru bulmuyorum. İnsanları rahatsız etmeden sonra temizliği yapılabilir." ifadelerini kullandı.

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Ailesi ile pikniğe gelen Cihan Meral da, "Yazın özellikle sahil yolu duman altı oluyordu. Birçok insan bu durumdan şikayetçiydi zaten. Bu kararı olumlu karşılıyorum. Mangal yapmak isteyenlere belli başlın noktalar belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey." diye konuştu.

Maltepe sahilne mangal için gelenler, zabıta ekiplerinin uyarısının ardından ormana gideceklerini belirtti.