taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3295
Euro
7.033
Altın
1529.83
Borsa
95605.22
Gram Altın
311.389
Bitcoin
35846.85

Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi

İstanbul'daki mangal yasağı bazı vatandaşlar tarafından beğenilirken, bazıları da tepki gösterdi.

DHA | 15.03.2020 - 10:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri mangal denetimi yapmaya başladı.

Alınan karar uyarınca sahil ve yeşil alanlarda mangal yakmak isteyen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarıldı.

"BEN DOĞRU BULMUYORUM"

Mangal yaparken zabıta ekipleri tarafından uyarılan Gökhan Kara, "İnsanlar sahilde mangal yapmak istiyor. Apartmanlarda yapamayacaklar, doğal olarak sahillerde ya da yeşil alanlarda yapacak. Ben doğru bulmuyorum. İnsanları rahatsız etmeden sonra temizliği yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi

Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi ViDEO

Ailesi ile pikniğe gelen Cihan Meral da, "Yazın özellikle sahil yolu duman altı oluyordu. Birçok insan bu durumdan şikayetçiydi zaten. Bu kararı olumlu karşılıyorum. Mangal yapmak isteyenlere belli başlın noktalar belirlenmesi gerekiyor. Bu bizim kültürümüzde olan bir şey." diye konuştu.

Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi

Maltepe sahilne mangal için gelenler, zabıta ekiplerinin uyarısının ardından ormana gideceklerini belirtti.

Sahil yasağı mangalcıları ormana yönlendirdi

İlginizi Çekebilir
Beren ile Kenan korona karantinasına uymadı
Yurt dışı sonrası 14 günlük karantinaya uymayanlar arasında Beren Saat ile Kenan Doğulu da var.
İstanbul'da kaza sonrası 5 kişi kavgaya tutuştu
Kazaya karışan iki otomobilin içindeki 5 kişi, araçlarından inerek birbirlerini dövdü.
Karadeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Saat 08.36'da meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden hissedildi.
İzmir'de 16 yaşındaki çocuk silahla market soydu
Tabanca ile girdiği markette kasiyeri tehdit ederek yaklaşık 3 bin TL para alarak kaçan çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
Türkiye'de 6. koronavirüs vakası tespit edildi
868
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Trump'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
76
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
Diyanet İşleri Başkanı, umreden dönenleri uyardı
195
Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım
Konyaspor'dan hakeme gol göndermeli paylaşım
71
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
Ruhani'den dünya liderlerine: ABD yaptırımlarına uymayın
47
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
Yunanistan sınırı, havadan ve karadan gözetleniyor
22
Balon balığı kuyruğu getirene 5 lira
Balon balığı kuyruğu getirene 5 lira
15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir