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Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak

Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinde "Martılar" adı verilen bisikletli polis timleri, sahil şeridinde göreve başladı.

AA | 21.05.2019 - 04:40..
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Mersin'de "Martılar" adı verilen bisikletli polis timleri, sahil şeridinde göreve başladı. Yaz aylarının gelmesiyle yoğunluğun arttığı bölgelerde görev almaları amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce, bisikletli polis timleri oluşturuldu.

Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak

TİMLER OLUŞTURULACAK

Özel kıyafetlerle donatılan, "Martılar" isimli timler, vatandaşların yoğunluklu yürüyüş yaptığı sahil bandı, yeşil alanlar ve park çevrelerinde devriye gezecek.

Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak

Atatürk Parkı, Balıkçı Barınağı, Adnan Menderes Bulvarı, Marina, Mezitli sahil şeridi ve Soli Pompeipolis Antik Kenti boyunca görev yapacak 15 polisten oluşan timler, olaylara anında müdahale edecek.

Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak

Kent sakinleriyle iç içe olacak olan timlerin kapkaç ve benzeri olaylara müdahalede de kullanılması planlanıyor. Kent sakinleri ise bisikletli polislerin emniyeti daha da artıracağı görüşündeki düşüncelerini dile getirdiler.

Sahilin güvenliğini 'Martılar' sağlayacak

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