taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0307
Euro
6.7467
Altın
1279.61
Borsa
86777.63
Gram Altın
248.045

Sahillere öğrenci eli değdi

Dünya Çevre Günü kapsamında öğrenciler sahildeki çöpleri topladı.

İHA | 28.05.2019 - 18:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ali Kütahya Ortaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü kapsamında sahil temizleme etkinliğine katıldı.

Gemlik’te yaklaşık 324 öğrenci ve 31 öğretmenin katıldığı etkinlikte, öğrenciler Kumla sahilinin girişinden başlayarak tüm deniz kenarını temizledi.

Sahillere öğrenci eli değdi

"ÇÖP ATMAYI ÖĞRETMEK İSTİYORUZ"

Çevre temizliğine katılan öğrenciler çevre bilinci ve temizlik konusunda büyüklerine örnek oldular. Etkinliğe Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, Kumla Mahallesi Muhtarı Kazım Ata, Okul Müdürü Nihat Özlem ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Sahillere öğrenci eli değdi

“Çöp atmamayı öğretmek istiyoruz” Çevre ve denizlere olan duyarlılığı ve saygıyı göstermek, kıyılardaki kirliliğe dikkat çekerek farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlikte, atıklar çevre gönüllüsü öğrenciler tarafından toplanarak bertaraf edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

Esenyurt'ta Suriyeli iki grup arasında satırlı kavga

1360
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

707
Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik, Ziraat Bankası'na yönetici oldu

817
Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialara videolu cevap verdi

744
Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

Amerikan koleji öğrencilerinin trafikte mezuniyet kutlaması

293
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

254
Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

Maltepe'de minibüs şoförü aracını yaktı

122
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir