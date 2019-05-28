Sahillere öğrenci eli değdi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ali Kütahya Ortaokulu öğrencileri, Dünya Çevre Günü kapsamında sahil temizleme etkinliğine katıldı.

Gemlik’te yaklaşık 324 öğrenci ve 31 öğretmenin katıldığı etkinlikte, öğrenciler Kumla sahilinin girişinden başlayarak tüm deniz kenarını temizledi.

"ÇÖP ATMAYI ÖĞRETMEK İSTİYORUZ"

Çevre temizliğine katılan öğrenciler çevre bilinci ve temizlik konusunda büyüklerine örnek oldular. Etkinliğe Gemlik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk, Kumla Mahallesi Muhtarı Kazım Ata, Okul Müdürü Nihat Özlem ve çok sayıda öğretmen katıldı.

“Çöp atmamayı öğretmek istiyoruz” Çevre ve denizlere olan duyarlılığı ve saygıyı göstermek, kıyılardaki kirliliğe dikkat çekerek farkındalık oluşturmak adına gerçekleştirilen etkinlikte, atıklar çevre gönüllüsü öğrenciler tarafından toplanarak bertaraf edildi.