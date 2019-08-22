Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, avcıların “görüşünü engelleyerek şahinlere kolay av olması” amacıyla göz kapaklarını iple diktiği kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

Şahin avı için göz kapağı dikilen kerkeneze cerrahi müdahale

GÖZ KAPAKLARI AÇILDI DOĞAYA SALINDI

Burada, Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından yapılan ameliyatla, kerkenezin göz kapakları açıldı. Sağlığına kavuşan ve genel durumu iyi olan kerkenez, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Öte yandan, vahşi hayvan rehabilitasyon merkezi olma özelliği taşıyan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde bu yıl yaralı 142 vahşi hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.