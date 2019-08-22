taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7273
Euro
6.3591
Altın
1501.81
Borsa
95522.11
Gram Altın
276.668

Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

Konya'da şahin avında kullanılmak istenen kerkenezin iple dikilen göz kapağı, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürlüğünde yapılan cerrahi müdahaleyle açıldı.

AA | 22.08.2019 - 05:28..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, avcıların “görüşünü engelleyerek şahinlere kolay av olması” amacıyla göz kapaklarını iple diktiği kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilmek üzere Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne getirildi.

Şahin avı için göz kapağı dikilen kerkeneze cerrahi müdahale

GÖZ KAPAKLARI AÇILDI DOĞAYA SALINDI

Burada, Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimleri tarafından yapılan ameliyatla, kerkenezin göz kapakları açıldı. Sağlığına kavuşan ve genel durumu iyi olan kerkenez, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

Öte yandan, vahşi hayvan rehabilitasyon merkezi olma özelliği taşıyan Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde bu yıl yaralı 142 vahşi hayvanın tedavisi gerçekleştirildi.

Şahin avı için kerkenezin göz kapaklarını diktiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

24
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

2
Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

7
Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı

Tokat’ta ev ve iş yerlerini su bastı

22
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

6
Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

Kevin N'Koudou İstanbul'a geldi

8
Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

Adana'da genelev önünde silahlı saldırı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir