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Sahiplendiği keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

Zonguldak'ta bir kadın, çocukları üniversiteli olunca yalnız kalmamak için sahiplendiği keçi yavrusu ile zamanını geçiriyor. Yavru keçiyi önce şaşırıyor, sonra çok seviyor.

DHA | 18.12.2019 - 11:39..
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Mine Mutlu (43), çocukları üniversiteye başlayınca evde yalnız kalmamak için yavru keçi aldı.

Mutlu, evinde beslediği 2 aylık keçiye 'Sakız' adını verdi.

Sahiplendiği keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

BEBEK BEZİ BAĞLIYOR, SÜT İÇİRİYOR

Biberonla beslediği Sakız'ı yanından ayırmayan Mutlu'yu görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Sakız’a bebek gibi baktığını ifade eden Mine Mutlu, aralarında güzel bir bağ oluştuğunu söyledi. Mine Mutlu, "Çocuklarım üniversiteye başlayınca hayvanları çok sevdiğim için bakmaya karar verdim. Bir can arkadaşım olmasını istedim. Araştırırken, internette keçilerin çok cana yakın ve duygusal hayvanlar olduğunu okudum. Konya'dan bir çiftlikten yavru keçiyi sahiplenip evime getirdim. Bebek bezi bağlıyorum. Biberonla karnını doyuruyorum. Günde 1 litre süt içiyor." dedi.

Sahiplendiği keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor ViDEO

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Görenlerin önce şaşırdığını sonra keçiyi sevmek için yanlarına geldiğini anlatan Mutlu, "Peşimden koşuyor. Beni gözünün önünden ayırmak istemiyor. Her akşam yıkıyorum. Sakız ile anne çocuk gibi olduk. Bütün günü onunla geçiriyorum. Onla olmak beni çok mutlu ediyor. Çarşıya birlikte gidiyoruz. Nereye gidersem peşimden geliyor. Dışarıda gezerken insanlar ilk başta çok acayip karşılıyorlar, sonra alışıyorlar. Sakız’ın yanına gelerek fotoğraf çektiriyorlar. Çocuklar onu çok seviyor. Ömrüm yettiğince ona bakacağım." diye konuştu.

Sahiplendiği keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

Sahiplendiği keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

Sahiplendiği keçi yavrusuna evladı gibi bakıyor

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