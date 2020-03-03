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Sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseldi

Gürbulak Sınır Kapısı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde, Türk vatandaşlarının gözetim altında tutulmasına devam ediliyor.

AA | 03.03.2020 - 17:24..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan sahra hastanesinde çadır sayısı, Sağlık Bakanlığınca 14'e yükseltildi.

VATANDAŞLARA ÇADIR DESTEĞİ

Gözetim altında tutulan vatandaşlara, soğuktan korunmaları için ağır kış şartlarına uygun çadırlarda hizmet veriliyor. Sahra çadırlarında gözetim altında tutulan ve hiçbir hastalık belirtisine rastlanmayan Türk vatandaşlarının bazıları ise taburcu edildi.

Sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseldi

GÖZETİM ALTINDA OLANLARIN SONUÇLARI TEMİZ

Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki sahra hastanesinde ve Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde kontrolleri yapılarak gözetim altında tutulan kişilerde ise koronavirüse rastlanmadı.

Öte yandan, gümrükte alınan tedbirler sürüyor. Görevliler plastik eldiven ve maske takarak, gümrük işlemlerini gerçekleştiriyor.

Sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseldi

Sahra hastanesinde çadır sayısı 14'e yükseldi

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