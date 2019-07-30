Sahte 50 TL ile dondurma almak isterken yakalandı

Sultangazi'de bir çiğköfteci dükkanına ait dondurma tezgahına gelen bir kişi elindeki sahte 50 lirayla dondurma almak istedi. İşyeri çalışanı Mahmut Demirtaş, paranın sahte olduğunu fark etti. Demirtaş, komşularından yardım istedi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İzinli olduğu öğrenilen bir uzman çavuş ve komşu esnaflar şüpheliyi yakalayarak, polise haber verdi. Bir anlık boşluktan faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"PARANIN SAHTE OLDUĞU BELLİYDİ"

Paranın sahte olduğunu anlayan işyeri çalışanı Demirtaş, "Yabancı uyruklu birine benziyordu. Dondurma almaya geldi. 50 lira para verdi. Parayı kontrol ettim. Para zaten direk kendini belli ediyordu. Sahte olduğu belliydi. Paranın sahte olduğunu söyledim. Bana 'nasıl sahte. Nalburdan aldım.' dedi. Yandaki esnaflara da gösterdim. O kargaşada hemen kaçmaya başladı. Arkadaşlar kovaladı, yetişemedi." dedi.

"BU ARA BAYAĞI ÇOĞALDI"

Osman Kuru adlı esnaf ise, "Ben burada oturuyordum. Otururken bir arkadaş geldi. Yarım saat, 1 saat buralarda dolanan bir kişi vardı. Yan tarafta komşuma 50 lira verdi. O sırada izinde olan uzman çavuş bir arkadaşımız vardı. Olaya müdahale etti. Yakalamaya çalıştı. Yakalayamadı. Bu tür vakalar bayağıdır olmaya başladı. Hatta aynı gün üst üste iki tane kadın bana geldi. 50 lira sahte para verdiler. Bende çocuğu var diye fazla uğraşmadım. Gönderdim gitti. Esnaf arkadaşlarımız duyarlı olsun. Bu ara bayağı çoğaldı bunlar." diye konuştu.