Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

Antalya'da polis, bir sitenin bahçesindeki kediyi çelik telle asarak öldüren kişiyi yakalamak için özel ekip oluşturdu.

Asarak öldürülen kedi için özel ekip kuruldu

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde yer alan Belh ve Kunduz kentlerindeki polis karakollarına düzenlediği eş zamanlı saldırılarda, 20 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Tanınmayacak hale gelen çocuğun, vahşi hayvanlar tarafından boğulup yüzünün parçalandığı üzerinde duruluyor.

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50 bin TL'lik sigarayla kaçamadılar

Antalya’da bir iş yerinden 50 bin lira değerinde 5 bin 337 paket sigara çalan 2 şüpheli yakalandı.