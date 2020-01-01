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Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

Mersin'de sahte alkol nedeniyle kaldırıldığı hastanede 6 aydır tedavi altında olan adam, yaşamını yitirdi.

DHA | 01.01.2020 - 13:27..
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Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Mehmet Çatak, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

6 AYDIR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesinin Tarsus ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.

Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Temmuz ayında Mersin'de sahte alkolden 8 kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişi de hastanede tedavi olmuştu.

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