Sahte alkolden 6 ay sonra hayatını kaybetti

Temmuz ayında sahte alkol kullanımı nedeniyle hastaneye başvuran 63 yaşındaki Mehmet Çatak, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
6 AYDIR YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
6 Temmuz'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çatak, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. 6 aydır sürdürdüğü yaşam savaşını kaybeden Çatak'ın cenazesinin Tarsus ilçesinde toprağa verileceği kaydedildi.
8 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Temmuz ayında Mersin'de sahte alkolden 8 kişi hayatını kaybetmiş, 40'a yakın kişi de hastanede tedavi olmuştu.