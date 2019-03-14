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Sahte altın çetesi çökertildi: 43 tutuklama

İstanbul’da, piyasaya sahte ve ayarı düşürülmüş altın sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 94 kişiden 43'ü tutuklandı.

İHA | 14.03.2019 - 12:24..
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Dokuz gün önce, 5 imalathanede düşük gramajlı ya da üretilen sahte altınları orijinaline benzerini basarak, kuyumcular aracılığıyla piyasaya süren çeteye operasyon düzenlendi.

ÇETEDEN 94 KİŞİ SOLUĞU ADLİYEDE ALDI

5 Mart’ta 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen baskınlarda 94 şüpheli yakalanmıştı. O tarihlerde İstanbul’un da aralarında olduğu 11 ilde 146 adrese yapılan baskınlarda gözaltına alınan 94 şüpheli  adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 43’ü ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Aynı soruşturma kapsamında hakim karşısına çıkarılan 51 şüpheli ise haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi kaydıyla serbest bırakıldı.

Sahte altın çetesi çökertildi: 43 tutuklama

BİR AYDA 1 MİLYON 500 BİN LİRALIK VURGUN

Suç örgütünün, bakır madeninin üzerine altın kaplayıp inandırıcılık açısından önemli firmaların logolarını basarak üretim yaptıkları, günlük 50 bin lira değerindeki sahte ürünü yurt genelindeki kuyumculara pazarladıkları tespit edildi. Bu yöntemle ayda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde içi bakır dışı altın plaka kaplı sahte altınları piyasaya sürüldü.

Sahte altın çetesi çökertildi: 43 tutuklama VİDEO

Sahte altın çetesi çökertildi: 43 tutuklama

Suç örgütü üyelerinin adreslerinde ele geçirilen bilezik, zincir bileklik, küpe, kolye ve yüzük gibi çeşitli ziynet eşyası ile bu sahte veya ayarı düşük altınların imalatında kullanılan çok sayıda materyallerin sergisi yapıldı.

Sahte altın çetesi çökertildi: 43 tutuklama

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