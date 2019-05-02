taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9689
Euro
6.7038
Altın
1270.63
Borsa
94868.22
Gram Altın
244.023

Sahte altın satan kadınlardan muhabirlere tepki

Mersin'de sahte altın bozdurup kuyumcuyu dolandıran kadınlar, yakalanınca görüntü alan gazetecilere, "Bizim annemiz, babamız yok mu? Bu rezillik değil mi şimdi" diye tepki gösterdi.

İHA | 02.05.2019 - 11:28..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

F.K. isimli bir kuyumcu polisi arayarak, 2 kadının 7 gram ağırlığındaki altın görünümlü künyeyi kendisine sattıklarını, bin 600 lirayı kadınlardan birine teslim ettiğini, künyeyi elemanına verip atölyeye gönderdiğini ve orada sahte olduğunun tespit edildiği ihbarında bulundu. Bu sırada kadınların dükkandan çıkarak gittiğini belirten kuyumcu, gittikleri yöne giderek kadınlardan Ş.İ.’yi yakaladığını, diğer kadının ise olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Ş.İ.’den aldıkları ifadede yanındaki kadının Tarsus Kapalı Cezaevinden koğuş arkadaşı S.Ü. olduğunu belirledi. Kadını yakalamak için şahsın Adana’daki adresine operasyon düzenleyen ekipler, S.Ü.’yü gözaltına aldı.

Sahte altın satan kadınlardan muhabirlere tepki

"BU REZİLLİK DEĞİL Mİ"

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kadınlar, görüntü çekilmesine tepki gösterdi. Kadınlardan biri, "Bizim annemiz, babamız yok mu? Bu rezillik değil mi şimdi, bir tane için" dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aziz Yıldırım boşanıyor

Aziz Yıldırım boşanıyor

152
Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

Tayland Kralı, generalini kraliçesi yaptı

50
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinden ümitli

546
Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

Barcelona Liverpool'u 3 golle devirdi

57
Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

Suudiler Filistin'e rüşvet teklif etti

53
Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

Aleyna Tilki süper minisiyle poz verdi

174
Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

Maduro: Darbe girişimi Beyaz Saray'dan yönetildi

55
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir