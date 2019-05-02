Sahte altın satan kadınlardan muhabirlere tepki

F.K. isimli bir kuyumcu polisi arayarak, 2 kadının 7 gram ağırlığındaki altın görünümlü künyeyi kendisine sattıklarını, bin 600 lirayı kadınlardan birine teslim ettiğini, künyeyi elemanına verip atölyeye gönderdiğini ve orada sahte olduğunun tespit edildiği ihbarında bulundu. Bu sırada kadınların dükkandan çıkarak gittiğini belirten kuyumcu, gittikleri yöne giderek kadınlardan Ş.İ.’yi yakaladığını, diğer kadının ise olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, Ş.İ.’den aldıkları ifadede yanındaki kadının Tarsus Kapalı Cezaevinden koğuş arkadaşı S.Ü. olduğunu belirledi. Kadını yakalamak için şahsın Adana’daki adresine operasyon düzenleyen ekipler, S.Ü.’yü gözaltına aldı.





"BU REZİLLİK DEĞİL Mİ"

Emniyetteki ifadelerinin alınmasının ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan kadınlar, görüntü çekilmesine tepki gösterdi. Kadınlardan biri, "Bizim annemiz, babamız yok mu? Bu rezillik değil mi şimdi, bir tane için" dedi.



