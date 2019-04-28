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Sahte altın satan kişiyi yakalayan işletmeci mağdur

Kendisine sahte altın satmaya çalışan Ayşegül O.'yu yakalayan Erkan A., 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 15:24..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 5 Mayıs 2018 tarihinde, Erkan Acar'a ait kuyumcu dükkanına gelen Ayşegül O., yanında getirdiği orijinaliyle aynı ağırlığa sahip sahte küpeyi satıp, kaçtı.

Acar, aldığı küpeyi tekrar kontrol ettiğinde, sahte olduğunu fark edince polise başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini alan polis, Ayşegül O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

2. KEZ GELİNCE YAKALANDI

Gelen kişinin daha önce kendisini dolandıran Ayşegül O. olduğunu fark eden Acar, kardeşini dükkanın kapısında bekletti. Acar ve kardeşi, paniğe kapılan Ayşegül O.'yu yakaladı.

Dükkanın önünde çevredekilernden yardım isteyen Ayşegül O., gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Ayşegül O., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sahte altın satan kişiyi yakalayan işletmeci mağdur ViDEO

"2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE MAĞDURİYETİMİZ VAR"

Olayın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen mağduriyetinin giderilmediğini belirten Acar, "Kadını iş yerimizde kendimiz yakalayıp, polise teslim ettik. Ancak serbest kaldı. O günden bu yana mağduriyetimiz giderilmedi, üzerine duruşmalara bile gelmiyor. Ben mahkemeye gidiyorum. O dönemde 1200 liraya sahte altın satın almıştık. Şimdi 2 bin liranın üzerinde mağduriyetimiz bulunmakta" dedi.

Sahte altın satan kişiyi yakalayan işletmeci mağdur

Sahte altın satan kişiyi yakalayan işletmeci mağdur

Sahte altın satan kişiyi yakalayan işletmeci mağdur

Sahte altın satan kişiyi yakalayan işletmeci mağdur

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