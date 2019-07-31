Sahte bataryalı iPhone 5s, bir tamircinin yüzünde patladı

Samsung'un Galaxy Note 7 serisinde, yaşanan aşırı ısınmadan dolayı sık sık patlamalar yaşandığını hatırlıyorsunuzdur. Şirket, pillerin aşırı ısınması, patlaması ve yanması sonucu telefonları tüm dünyadan toplamaya ve değiştirmeye başlamıştı.

Samsung, daha sonra Note 7 serisindeki patlama sorununu ortadan kaldırarak telefonların yeni sürümlerini piyasaya çıkarmıştı.

iPHONE 5s PATLADI

Benzer bir durum ise iPhone 5s modelinde yaşandı. Bir Reddit kullanıcısı, telefonun bataryasını değiştirmek istemesine rağmen Apple servisine gitmeyerek, tamirci bir arkadaşına orijinal olmayan bir batarya taktırdı.

Daha sonra şarj sırasında bataryanın şiştiğini belirten kullanıcı, sorunun ne olduğuna bakması için yine tamirci arkadaşının yanına gitti. İşte sonrasında yaşananlar:

iPhone 5s kullanıcısı, sahte batarya kullandığı için hatalı olduğunu kabul etti ve diğer kullanıcıların aynı hataya düşmemeleri konusunda da uyarıda bulundu.

SAHTE BATARYALAR KULLANMAYIN

Orijinal olmayan akıllı telefon bataryaları piyasayada oldukça ucuza satılıyor ve haliyle tüketiciler sahte bataryalara yöneliyor. Ancak yukarıdaki videoda da izlediğiniz gibi bu bataryalar oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Aynı zamanda eğer orijinal bir batarya kullanıyorsanız bile tek başınıza bataryayı sökmeye kalkmamanız ve bataryaya zarar vermemeniz gerekiyor. Batarya değişimi için telefonunuzun resmi yetkili servisiyle irtibata geçmenizde fayda var.

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